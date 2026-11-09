Ông Trump nêu trở ngại lớn nhất đối với hòa bình Nga – Ukraine

“Trở ngại lớn nhất là sự thù ghét giữa ông Zelensky và ông Putin. Nếu khi đó tôi là Tổng thống Mỹ, cuộc xung đột sẽ không bao giờ xảy ra, hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Nhưng cuộc xung đột đã nổ ra. Vì vậy, tôi phải tiếp nhận cuộc xung đột đó từ chính quyền tiền nhiệm,” Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trong cuộc phỏng vấn thuộc chương trình “60 Minutes” trên CBS tối 8/11 giờ địa phương.

Khi được hỏi tin tưởng ai hơn giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, người đứng đầu Nhà Trắng trả lời: “Tôi không muốn nói về điều đó, nhưng tôi có quan hệ tốt với cả hai người. Tôi tin rằng cuộc xung đột này sẽ sớm kết thúc. Và lý do duy nhất khiến cuộc xung đột kết thúc chính là tôi”.

Về tương lai Ukraine sau khi xung đột chấm dứt, ông Trump cho rằng “Ukraine sẽ có hình dạng lãnh thổ hơi khác so với hiện nay”.

Liên quan đến thỏa thuận dầu mỏ đạt được giữa Mỹ và Nga ngày 10/10, theo đó Nga sẽ cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và thế giới, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn sau đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông “tạo điều kiện để Nga cung cấp cho thế giới, chứ không phải cho nước Mỹ”.

“Điều đó đâu có nghĩa là tôi đã dành cho Nga một sự ưu ái lớn nào. Không ai có lập trường cứng rắn với Nga hơn tôi. Hãy nhìn vào quan hệ thương mại giữa chúng tôi. Hãy xem tôi đã làm những gì với Nga trong lĩnh vực thương mại, thông qua các lệnh trừng phạt và nhiều biện pháp khác,” người đứng đầu Nhà Trắng nói.

Nga và Ukraine chưa bình luận về cuộc phỏng vấn của ông Donald Trump trên chương trình “60 Minutes” của CBS.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Sáng 3/11 giờ Việt Nam, Đặc phái viên Hòa Bình của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff thông báo trên mạng xã hội X rằng Washington sẽ làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ngày 10–11/11 tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất – UAE).

Theo ông Witkoff, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào thỏa thuận bảo đảm an ninh sau xung đột, biện pháp giảm leo thang căng thẳng, nỗ lực nhân đạo và các bước tiếp theo hướng tới hòa bình.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/11 cho biết ông Vladimir Medinsky, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin, sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tham gia đàm phán ba bên.

Ông Medinsky cũng từng dẫn đầu phái đoàn Nga trong các cuộc đàm phán với Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022, cũng như một số vòng đối thoại do Mỹ làm trung gian sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Bên cạnh đó, phái đoàn Nga còn có sự tham gia của hai Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và Mikhail Galuzin; Giám đốc Tổng cục Tình báo Quốc phòng (GRU) Igor Kostyukov; và Phó cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Yuri Zhigarlovsky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện chưa công bố thành phần phái đoàn tham gia đàm phán ba bên.