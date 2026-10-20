Ông Trump nêu mục đích chính muốn gặp ông Putin và ông Tập, nói 'Nga vẫn ổn với vấn đề Ukraine'

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/10 cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại quốc gia Đông Á vào tháng tới – một cuộc gặp có thể không bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục chỉ trích Kiev và gợi ý rằng nên để một bên khác đứng ra đàm phán thay cho Ukraine.

Tại Nhà Trắng, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông sẵn sàng tham gia một Hội nghị Thượng đỉnh với cả 2 nhà lãnh đạo này nếu mục đích là để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa.

"Tôi sẽ tham gia, không hẳn vì vấn đề Ukraine", ông Trump nói. "Thành thật mà nói, Nga vẫn ổn với vấn đề Ukraine. Họ không có động thái gì đáng kể cả. Trung Quốc cũng vậy. Chúng tôi sẽ gặp nhau để thảo luận về vũ khí hạt nhân, về phi hạt nhân hóa. Bất cứ khi nào có thể, tôi luôn sẵn sàng tham gia một cuộc họp bàn về phi hạt nhân hóa".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Ukrinform

Ông Trump để ngỏ khả năng thảo luận về các chủ đề khác trong một cuộc gặp như vậy, nhưng nhấn mạnh rằng cuộc gặp đó sẽ "dựa trên cơ sở phi hạt nhân hóa".

"Nếu Chủ tịch Tập muốn tổ chức, tôi sẵn sàng tham gia", ông nói. "Tôi tin rằng chúng tôi cũng sẽ bàn về những vấn đề khác, chẳng hạn như thương mại, nhưng vâng, tôi chắc chắn sẽ thực hiện cuộc gặp đó".

Những bình luận của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Điện Kremlin cho biết 3 nhà lãnh đạo này có thể gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc vào tháng tới, đồng thời xác nhận rằng khả năng diễn ra cuộc gặp này đã được đề cập trong các cuộc thảo luận.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng gặp ông Tập Cận Bình và ông Vladimir Putin mà không có sự hiện diện của Tổng thống Ukraine Zelensky hay không, ông Trump cho biết ông sẽ theo đuổi các cuộc đối thoại nếu điều đó có thể góp phần chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

"Bất cứ điều gì tôi có thể làm để chấm dứt cuộc chiến – dù có ai khác ở đó hay không – tôi đều sẵn sàng thực hiện để kết thúc cuộc chiến này", ông nói.

Ông Trump cũng tăng cường chỉ trích ông Zelensky, gợi ý rằng nên để một người khác đứng ra đàm phán thay cho Ukraine. "Có lẽ đã đến lúc ông Zelensky nên để một người khác đàm phán", Tổng thống Mỹ nói.

Khi được hỏi về những chỉ trích cho rằng ông đang ủng hộ ông Putin thông qua việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, ông Trump đáp: "Tôi ủng hộ việc chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine".

Ông chủ Nhà Trắng tiếp tục đặt nghi vấn về thiện chí của ông Zelensky trong việc chấm dứt xung đột, dù không đưa ra bằng chứng cụ thể.

"Thành thật mà nói, ông Zelensky không giúp ích gì nhiều cho tình hình hiện tại. Tôi nghĩ ông ấy không muốn dừng cuộc chiến, trong khi tôi thì muốn thấy mọi người không phải chết", ông Trump nói.

Minh Đức (Theo SCMP, Politico EU)