Ông Trump nêu lý do ngừng nhắm mục tiêu vào các lãnh đạo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: White House

Hãng tin Anadolu dẫn lời ông Trump nói tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Georgia, đề cập đến việc hạ sát các lãnh đạo Iran: “Tôi phải dừng việc đó lại bởi tôi phải tìm hiểu xem rốt cuộc chúng ta đang đàm phán với ai. Họ không có máy bay, không có tàu chiến hay bất cứ thứ gì và cũng không còn lãnh đạo. Lãnh đạo cấp một đã bị loại bỏ, lãnh đạo cấp hai cũng đã bị loại bỏ”. Ông Trump cũng nhắc lại tuyên bố của mình về việc Mỹ phá hủy năng lực quân sự và bộ máy lãnh đạo của Iran.

Ngoài ra, ông Trump đã bảo vệ quyết định vào năm 2018 về việc rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, vốn được ký kết năm 2015 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Ông cho rằng quyết định này được đưa ra vào thời điểm then chốt nhằm ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Tôi đã chấm dứt một trong những thỏa thuận tồi tệ nhất từng được ký kết - Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) của Barack Hussein Obama hay còn được một số người gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran. Đó là con đường dẫn Iran tới vũ khí hạt nhân. May mắn thay, tôi đã chấm dứt thỏa thuận này đúng lúc”, ông Trump nói.

Đề cập đến các chiến dịch quân sự được tiến hành vào năm 2025 và giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5 năm nay, Tổng thống Mỹ cho hay: “Chúng ta đã phá hủy hoàn toàn năng lực làm giàu uranium của Iran bằng Chiến dịch Búa tạ lúc nửa đêm và Chiến dịch Cơn cuồng nộ dữ dội. Chúng ta đã đánh bại họ về quân sự, tài chính và trên các phương diện khác. Chúng ta phải bảo đảm rằng họ sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Trump nhấn mạnh.