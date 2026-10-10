Ông Trump né câu hỏi có xem livestream vụ hành quyết tên sát nhân hàng loạt hay không

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay chào khi chuẩn bị lên chuyên cơ Không lực Một cùng Mike Tyson (trái) tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland, ngày 9/10. (Ảnh AP)

Ngày 9/10, khi được phóng viên hỏi liệu ông có muốn vụ xử bắn được livestream (phát trực tiếp) hay không, ông Trump trả lời: “Họ đang xem xét và đưa ra quyết định về việc đó”. Tổng thống Mỹ cũng không trả lời khi được hỏi liệu ông có xem buổi livestream nếu kế hoạch được triển khai hay không.

Tuy nhiên, ông Trump tiếp tục khẳng định Hasan xứng đáng bị tử hình bằng hình thức xử bắn.

“Đối tượng sẽ bị giết. Hắn sẽ bị xử bắn. Tôi thực sự không quan tâm hắn chết theo cách nào, miễn là hắn phải chết. Và tôi cho rằng án tử hình là hình phạt hoàn toàn xứng đáng dành cho hắn”, ông Trump nói với các phóng viên trước khi lên đường tham dự một sự kiện chính trị tại bang New York.

Ngày 8/10, Lầu Năm Góc xác nhận kế hoạch livestream vụ hành quyết dự kiến diễn ra vào tháng 12. Tuy nhiên, Phó Tổng thống JD Vance bày tỏ nghi ngờ về khả năng kế hoạch được thực hiện.

“Tôi không chắc việc đó thực sự sẽ diễn ra”, ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ cũng khẳng định sẽ không theo dõi nếu vụ hành quyết được livestream, đồng thời nhấn mạnh không nên để tranh cãi về phương thức hành quyết khiến công chúng quên đi những tội ác của Hasan.

Hasan từng là bác sĩ tâm thần trong Lục quân Mỹ với cấp bậc đại úy. Ngày 5/11/2009, Hasan nổ súng tại căn cứ quân sự Fort Hood, bang Texas, khiến 13 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Năm 2013, ông ta bị tòa án quân sự kết án tử hình.

Kế hoạch livestream vụ hành quyết vấp phải phản đối từ nhiều nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ. Một số người gọi quyết định này là “ghê rợn” và “đáng ghê tởm”, đồng thời cảnh báo việc biến một vụ hành quyết thành sự kiện công khai có thể đi ngược các giá trị của Mỹ và gây nguy hiểm cho quân nhân nước này ở nước ngoài.

Tổng Giám mục Paul S. Coakley - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Mỹ, lên án kế hoạch, gọi đây là sự cổ súy man rợ cho “văn hóa tôn vinh cái chết” và kêu gọi chính phủ xem xét lại quyết định.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết quân đội Mỹ chưa xử bắn quân nhân nào kể từ Thế chiến 2. Vụ hành quyết quân nhân gần nhất của quân đội Mỹ diễn ra ngày 13/4/1961, khi binh nhì lục quân John Bennett bị treo cổ.