Ông Trump nắm thời điểm vàng, làm điều khó tin để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đây là thời điểm mà hai bên tiến gần đến việc chấm dứt chiến sự nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, đặc phái viên của ông, Steve Witkoff, ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin là một người có tinh thần nhân đạo vì đã trả tự do cho công dân Mỹ Stephen Hubbard.

Theo Atlantic, Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt mục tiêu làm trung gian thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại câu lạc bộ golf của ông ở bang Florida.

Theo các cố vấn được tạp chí The Atlantic dẫn lời, ông Trump muốn đạt được thỏa thuận này, ngay cả khi phải gây sức ép mạnh với Ukraine. Các cố vấn cho biết Tổng thống Mỹ hình dung mình sẽ đứng trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết thỏa thuận.

Ngày 21/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ tuyên bố Kiev sẵn sàng đóng băng chiến tuyến hiện tại nhằm chấm dứt xung đột với Nga và giữ lại phần lớn lãnh thổ đang kiểm soát.

“Ngay bây giờ, chúng ta phải đóng băng và tôi nghĩ đây là cách thực sự để chấm dứt cuộc chiến này. Chúng tôi kêu gọi ngừng bắn hoặc ngừng gây thương vong như Tổng thống Trump đã kêu gọi. Đóng băng và dừng lại. Tất nhiên, đây là điều tối thiểu chúng ta cần từ Nga hiện nay”, ông Zelensky cho hay.

Trong khi đó, Nga hôm 21/10 cho biết nước này sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ, sau cuộc gặp giữa ông Putin và một đặc phái viên Mỹ, đồng thời phóng thích một công dân Mỹ đang bị giam giữ. Tuy nhiên, Moskva hạ thấp kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Điện Kremlin cảnh báo rằng sau cuộc gặp giữa ông Witkoff và ông Putin tại thành phố Saint Petersburg, những đề xuất hòa bình của Ukraine và châu Âu do nhà ngoại giao Mỹ mang đến vẫn chưa có nhiều “nội dung thực chất”.

Ông Witkoff bay đến Nga sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Oslo hôm 20/10. Cuộc gặp này nhằm xoa dịu những bất đồng gay gắt giữa ông Zelensky và ông Trump. Con rể của Tổng thống Mỹ, Jared Kushner, cũng tham gia cuộc hội đàm với ông Putin từ xa.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov nói với các phóng viên, trong đó có AFP, rằng Nga về nguyên tắc sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên vào giữa tháng 11, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng tại Mỹ. Điện Kremlin muốn các cuộc đàm phán tập trung vào vấn đề an ninh hậu chiến.

Ông Ushakov cho biết ông Witkoff thông báo với ông Putin về “một số khía cạnh mới trong cách tiếp cận của châu Âu và Kiev” sau cuộc gặp tại Oslo. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các đề xuất này “thực sự không có nhiều nội dung thực chất”.

Theo ông Ushakov, một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đang được chuẩn bị tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, vào tháng tới. Ông gọi đây là “cuộc gặp đầu tiên thuộc loại này trong lịch sử”.

Xung đột Nga - Ukaine kéo dài sang năm thứ 5.

Sau cuộc gặp, ông Witkoff đăng trên mạng xã hội rằng cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Nga mang tính “xây dựng”, nhưng nhấn mạnh “vẫn còn những việc quan trọng cần phải hoàn thành”.

Ông cho biết các cuộc thảo luận giữa Mỹ, Ukraine và Nga sẽ tiếp tục ở cấp độ kỹ thuật.

Ông Trump lên nắm quyền vào tháng 1/2025 với lời hứa chấm dứt chiến sự Ukraine trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, gần hai năm đàm phán do Mỹ dẫn dắt vẫn chưa tạo ra bước đột phá.