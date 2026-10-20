Ông Trump: Mỹ sẽ “bốc cháy” như Pháp nếu phe Dân chủ thắng cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra hiệu trong một cuộc mít tinh ủng hộ ứng cử viên tái tranh cử Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Roger Marshall tại Park City, Kansas, Mỹ, ngày 19/10. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm đầu tuần lấy tình trạng bất ổn và bạo loạn tại Pháp làm luận cứ công kích đảng Dân chủ, trong nỗ lực giúp đảng Cộng hòa bảo vệ một ghế Thượng viện ở Kansas vốn do phe Cộng hòa nắm giữ lâu năm nhưng đang đứng trước nguy cơ rơi vào tay đối thủ chính trị.

Cuộc vận động tranh cử của ông Trump nhằm ủng hộ Thượng nghị sĩ đương nhiệm Roger Marshall là động thái mới nhất trong chiến dịch của Tổng thống Mỹ tại các bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa. Tại những địa bàn này, các ứng viên Cộng hòa đang chịu sức ép từ sự bất mãn của cử tri trước cuộc chiến với Iran và tình trạng giá cả leo thang.

“Tôi yêu Kansas, nhưng tôi đến đây vì một người tên là Roger Marshall”, ông Trump phát biểu.

Trong một nội dung mới được bổ sung vào bài diễn thuyết vận động tranh cử, ông Trump viện dẫn làn sóng biểu tình quy mô lớn tại Pháp, cảnh báo tình trạng tương tự có thể bùng phát ở Mỹ nếu đảng Cộng hòa không giành chiến thắng. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho nhận định này.

Những ngày gần đây, Pháp chứng kiến một trong những đợt bất ổn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, khi các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối chi phí sinh hoạt và tình trạng thiếu kinh phí cho dịch vụ công biến thành bạo loạn và cướp phá.

Bản thân ông Trump cũng gặp khó khăn trong việc giúp hàng hóa và dịch vụ tại Mỹ trở nên dễ tiếp cận hơn về giá cả.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ tiếp tục sử dụng những lời lẽ chống người nhập cư và chống người Hồi giáo, vốn từng xuất hiện trong cả ba chiến dịch tranh cử tổng thống của ông.

“Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra với đất nước này”, ông Trump nói. “Khi nhìn thấy những ngọn tháp nhà thờ bốc cháy và lửa dữ dội ở Pháp, hãy nhớ rằng đó chính là điều mà những kẻ Dân chủ cực đoan muốn làm với nước Mỹ”.

Ông Trump thường chế giễu đảng Dân chủ bằng cách cố tình gọi tên đảng này thành “Dumocrats”, một cách chơi chữ mang hàm ý xúc phạm.

Trong nhiều năm qua, các tổ chức bảo vệ quyền con người liên tục chỉ trích những phát ngôn của ông Trump nhắm vào người nhập cư và các nhóm thiểu số sắc tộc. Các tổ chức dân quyền cho rằng kiểu ngôn từ này góp phần bình thường hóa thái độ phân biệt đối xử với những cộng đồng đó.

Cuộc đua sít sao tại Kansas

Kansas là bang Trung Tây có truyền thống bảo thủ, nơi ông Trump giành chiến thắng với cách biệt 16 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử năm 2024. Bang này đã không bầu một ứng viên Dân chủ vào Thượng viện Mỹ trong suốt 94 năm qua.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Roger Marshall, người đang trong nhiệm kỳ đầu tiên, phải đối mặt với cuộc đua sít sao với ứng viên Dân chủ Adam Hamilton, mục sư của một nhà thờ Giám lý quy mô lớn. Ông Hamilton tranh cử với cương lĩnh phản đối chương trình thuế quan của ông Trump và điều mà ông gọi là “phong cách lãnh đạo thất thường” của Tổng thống.

“Ông ta muốn các bạn phải ăn năn vì sinh ra là người da trắng”, ông Trump nói về ông Hamilton.

Trong bài phát biểu tại cuộc vận động, Thượng nghị sĩ Marshall tập trung vào các vấn đề văn hóa, trong đó có việc ngăn chặn điều ông gọi là “Hồi giáo cực đoan”. Ông chỉ trích ông Hamilton là người “quá cấp tiến theo trào lưu thức tỉnh” so với cử tri Kansas vì ủng hộ các cuộc diễu hành tự hào của cộng đồng đồng tính. Đám đông bên dưới lập tức la ó phản đối.

“Chúng ta cần một người biết phân loại bò cái tơ và bò đực non”, ông Marshall nói, ám chỉ sự am hiểu đời sống nông thôn và ngành chăn nuôi.

Chiến dịch của ông Hamilton chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận.

Trong một video đăng hôm thứ Hai, ông Hamilton hoan nghênh ông Trump đến Kansas, đồng thời khẳng định những người ủng hộ Tổng thống Mỹ vẫn có “một vị trí” trong chiến dịch tranh cử của mình. Ông cho biết sẽ hợp tác với ông Trump khi điều đó phù hợp, nhưng cũng sẽ bảo vệ người dân Kansas nếu các chính sách từ Washington gây tổn hại cho nông dân và các bệnh viện ở vùng nông thôn.

Cuộc đua sít sao tại Kansas phản ánh nguy cơ đảng Cộng hòa phải đối mặt với một năm bầu cử đầy khó khăn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Đảng này đang tìm cách vượt qua những bất lợi chính trị để giữ quyền kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện Mỹ.

Ông Trump đang bước vào giai đoạn vận động tranh cử dồn dập kéo dài 32 ngày, thường xuyên xuất hiện tại những khu vực thân thiện mà ông từng giành chiến thắng áp đảo trong các cuộc bầu cử trước.

Một thành viên đảng Cộng hòa am hiểu chiến lược tranh cử giữa nhiệm kỳ của ông Trump cho biết việc Tổng thống tập trung vào các khu vực nông thôn xuất phát từ những cuộc thăm dò nội bộ. Theo đó, mức độ ủng hộ ông Trump đang suy yếu trong nhóm nam giới từ 55 tuổi trở xuống tại các vùng nông thôn trên toàn quốc. Đây là nhóm cử tri đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của ông Trump năm 2024.

Sức ép kinh tế đè nặng lên cử tri

Cuộc thăm dò mới nhất do Reuters và Ipsos công bố hôm thứ Hai cho thấy chỉ 31% người Mỹ tán thành hiệu quả điều hành của ông Trump. Đây là mức thấp kỷ lục đối với Tổng thống Mỹ.

Đảng Dân chủ cần giành thêm ròng 4 ghế tại cả Hạ viện và Thượng viện để đảo ngược thế đa số sít sao của đảng Cộng hòa, hiện lần lượt là 218-214 tại Hạ viện và 53-47 tại Thượng viện.

Tại Park City, gần thành phố Wichita, nhiều người tham dự cuộc vận động đã đi bộ hơn 1,6 km qua đường cao tốc liên bang Interstate 135 để đến địa điểm tổ chức nằm ở vùng nông thôn. Phía trên đầu họ, bảng điện tử tại một trạm dừng chân dành cho xe tải liên tục cập nhật giá nhiên liệu: 3,98 USD/gallon xăng và 5,78 USD/gallon dầu diesel.

Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), mức giá xăng này cao hơn khoảng 45% so với giá trung bình tại Kansas vào năm ngoái.

Những lo ngại về kinh tế hiện hữu ngay cả trong nhóm cử tri trung thành nhất của ông Trump.

“Vì đang sống nhờ trợ cấp khuyết tật nên tôi chẳng có nhiều tiền. Nhưng dường như giá cả vẫn tiếp tục tăng và chúng cần phải giảm xuống. Tôi có cảm giác mình phải lùng sục khắp nơi mới kiếm được thức ăn”, bà Monique Mullen, 59 tuổi, một cử tri Cộng hòa ở Hutchinson, Kansas, cho biết. Bà hiện chăm sóc cha mình.

Một nhóm nhỏ người biểu tình tập trung gần địa điểm vận động, trong đó có ông James Nightingale, người tự nhận là cử tri độc lập đến từ Halstead, Kansas.

“Tôi là nông dân ở Kansas, và chính quyền ông Trump đã tàn phá nền kinh tế nông nghiệp tại khu vực của tôi. Thuế quan của ông ấy không chỉ phá hủy các thị trường tiêu thụ ngũ cốc của chúng tôi, mà giờ đây ông ấy còn đưa thịt bò nhập khẩu từ nước ngoài vào Mỹ. Vậy khẩu hiệu ‘Nước Mỹ trên hết’ đâu rồi?”, ông Nightingale nói.

Cử tri Kansas từng cho thấy họ sẵn sàng bỏ phiếu vượt qua ranh giới đảng phái. Trong hai nhiệm kỳ gần đây, bang này đều bầu Thống đốc đảng Dân chủ Laura Kelly.

“Tôi không nghĩ việc giành chiến thắng trong bầu cử ở đây chưa bao giờ là dễ dàng”, bà Gina Seman, một cử tri ủng hộ ông Trump đến từ Towanda, Kansas, nhận xét. Bà cho rằng các ứng viên Cộng hòa trước đây đôi khi đã quá chủ quan, mặc định rằng họ sẽ được cử tri ủng hộ.

Theo Reuters