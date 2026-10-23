Ông Trump: Mỹ hiện không đàm phán với Iran, sẽ sớm có diễn biến mới

“Chúng tôi hiện không đàm phán với họ. Bằng cách này hay cách khác, sẽ có diễn biến mới và điều đó sẽ xảy ra khá sớm. Phần lớn mọi người dường như cho rằng điều đó sẽ xảy ra sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra,” Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với báo giới trước khi lên chuyên cơ ngày 22/10 giờ địa phương.

Người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra phát biểu trên khi được phóng viên đề nghị cập nhật tình hình đàm phán với Iran.

“Nhưng tôi phải nói rằng những gì chúng tôi đã làm với Iran thật đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã phá hủy lực lượng quân đội, hải quân, không quân và mọi thứ của họ. Họ không còn tiền. Các bạn biết họ còn gì không? Họ chỉ còn một thứ: lạm phát. Iran đang phải đối mặt với mức lạm phát tồi tệ nhất mà bất kỳ quốc gia nào từng chứng kiến trong 50 năm qua,” ông Donald Trump nói thêm.

Giới chức Iran chưa đưa ra phản hồi về những tuyên bố trên của Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không Lực Một. Ảnh: Nhà Trắng

Theo Thông tấn xã Iran (IRNA), ngày 22/10, Tổng Tư lệnh Lục quân Iran, Thiếu tướng Amir Hatami, cho biết lực lượng này đã tăng cường năng lực tác chiến bằng máy bay không người lái (UAV) và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa.

Ông Amir Hatami nhận định các hệ thống vũ khí không người lái, đặc biệt là UAV, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc xung đột hiện đại. Theo ông Hatami, Lục quân Iran đang đẩy mạnh sản xuất, phân bổ và bảo dưỡng UAV, đồng thời huấn luyện quân nhân vận hành các phương tiện này nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến và chuẩn bị cho cả những tình huống ít có khả năng xảy ra.

Trong khi đó, trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo về hàng loạt hậu quả có thể xảy ra nếu Mỹ tiếp tục xung đột với Iran.

Theo ông, việc tiếp tục xung đột có thể kéo theo ít nhất 10 hậu quả nghiêm trọng đối với Mỹ, bao gồm nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, máy bay chiến đấu bị bắn hạ, nợ công tăng vọt, lạm phát leo thang và thương vong gia tăng trong quân đội Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Iran cho rằng Washington có thể lựa chọn không tiếp tục xung đột, nhưng sẽ phải chấp nhận hậu quả nếu quyết định làm ngược lại.

Ngày 8/10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, song tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với nước này. “Chúng tôi sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11,” Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. “Tôi muốn nói rõ với tất cả mọi người rằng, Iran đang ở trong tình trạng rất tồi tệ cả về kinh tế lẫn quân sự. Lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục được duy trì đầy đủ hiệu lực, trong khi lượng dầu vận chuyển qua Eo biển Hormuz đang đạt mức kỷ lục (chỉ riêng đêm qua đã có 22 triệu thùng dầu đi qua, nhưng không một thùng dầu nào xuất phát từ Iran hoặc được vận chuyển đến Iran!),” ông Donald Trump cho biết thêm.