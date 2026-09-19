Ông Trump: Mỹ đạt thỏa thuận 'vô thời hạn' kiểm soát an ninh Greenland

“Tôi vui mừng thông báo rằng Mỹ đã đạt được một thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland, theo đó trao cho Mỹ quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với vấn đề an ninh cũng như tất cả các nhu cầu khác tại Greenland, qua đó giải quyết hoàn toàn tất cả những quan ngại của Mỹ. Washington sẽ không phải chịu bất kỳ chi phí nào!” Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sáng 19/9 giờ Việt Nam.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, Mỹ đã làm việc với các đại diện của Đan Mạch và Greenland nhằm bảo đảm Washington sẽ “mãi mãi” có đầy đủ khả năng thực hiện những gì cần thiết tại Greenland để bảo vệ an ninh của hòn đảo cũng như Mỹ.

“Đây là một thỏa thuận ‘Vô thời hạn’ (Infinite Life), không có thời điểm kết thúc! Chúng tôi rất vinh dự và tự hào về những gì vừa diễn ra, và tất cả những điều đạt được thỏa thuận hôm nay sẽ được người dân Mỹ trân trọng. Đây là một giấc mơ trở thành hiện thực đối với Mỹ, một thành tựu rất quan trọng, mang tính lịch sử và đặc biệt,” Tổng thống Trump tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố, kể từ bây giờ, không một đối thủ nào của Mỹ có thể đặt căn cứ tại Greenland, duy trì hiện diện quân sự tại Greenland hoặc thực hiện các khoản đầu tư “nhạy cảm” tại Greenland nếu không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của Mỹ.

“Trong hơn 100 năm qua, các Tổng thống Mỹ đều nhận thức được tầm quan trọng chiến lược của Greenland, nhưng không một ai trong số họ có thể làm được điều gì về vấn đề này. Tôi tự hào là vị Tổng thống đã giải quyết vĩnh viễn và dứt điểm vấn đề rất quan trọng này,” ông Donald Trump viết.

“Chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình xây dựng một lực lượng quân sự quy mô lớn tại khu vực thích hợp ở Greenland. Chúng tôi sẽ hợp tác với người dân Greenland trong quá trình phát triển và xây dựng.

Giải pháp này rất có lợi cho Mỹ, Đan Mạch, Greenland và tất cả các đồng minh của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn hợp tác với những người dân tuyệt vời của Đan Mạch và Greenland để hướng tới một tương lai tốt đẹp đối với vùng lãnh thổ rộng lớn và có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng này. Chúng tôi sẽ bảo vệ nơi đây hết sức chặt chẽ!” người đứng đầu Nhà Trắng cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Trong thông cáo được Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch đăng cùng ngày, Thủ tướng Mette Frederiksen cho biết Đan Mạch, Greenland và Mỹ dự kiến ký một thỏa thuận về tăng cường an ninh tại Bắc Cực và khu vực Bắc Đại Tây Dương vào tuần tới, tại khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ).

“Tôi vui mừng khi chúng ta sắp đạt được một thỏa thuận quan trọng đối với Greenland, Đan Mạch và Mỹ. Đây là một thỏa thuận tăng cường an ninh chung của chúng ta tại Bắc Cực và khu vực Bắc Đại Tây Dương, qua đó cũng mang lại lợi ích lớn cho NATO và châu Âu. Đồng thời, thỏa thuận công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland,” bà Mette Frederiksen viết.

“Thật đáng mừng khi chúng ta sắp đạt được một thỏa thuận nhằm bảo đảm và tăng cường an ninh cho Greenland, Đan Mạch, Mỹ và liên minh phương Tây. Thỏa thuận công nhận các lợi ích của Greenland cũng như vị thế của chúng tôi trong hợp tác quốc tế. Điều này mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta,” lãnh đạo chính quyền Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết trong thông cáo.

Hiện Mỹ, Đan Mạch và Greenland chưa công bố nội dung cụ thể của thỏa thuận trên.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: X/@Statsmin (tài khoản X của Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch)

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo tự trị này thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn cả Mexico.

Greenland nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu và cũng nằm trên tuyến đường ngắn nhất đối với tên lửa giữa Nga và Mỹ. Mỹ hiện có căn cứ quân sự Pituffik tại Greenland và đã mở một lãnh sự quán trên đảo vào tháng 6/2020.

Hòn đảo còn có nguồn khoáng sản dồi dào, tiêu biểu là đất hiếm và phần lớn chưa được khai thác.

Từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn Greenland trở thành một phần của Mỹ vì lý do an ninh và khẳng định ông sẽ hiện thực hóa điều đó “bằng cách này hay cách khác”. Tuy nhiên, lãnh đạo Đan Mạch và Greenland nhiều lần khẳng định hòn đảo này không phải để mua bán và sẽ tự quyết định tương lai của họ.