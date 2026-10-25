Ông Trump: Mỹ có thể tấn công Iran 'vào ngày mai' hoặc đạt được thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết có khả năng một cuộc tấn công mới nhắm vào Iran có thể sớm xảy ra.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi ông bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Florida vào sáng 24/10 (giờ địa phương).

Khi được các phóng viên hỏi liệu Mỹ có thực hiện một cuộc tấn công vào Iran hay không, ông Trump đáp: "Các bạn thực sự nghĩ tôi sẽ nói cho các bạn biết điều đó sao? Có lẽ là ngày mai…".

"Có khả năng tôi sẽ làm vậy. Cũng có khả năng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận tốt đẹp, lớn lao và tuyệt vời. Họ muốn đạt được thỏa thuận, nhưng vấn đề là, liệu họ có tuân thủ thỏa thuận đó hay không?", ông nói tiếp.

Tổng thống Mỹ cũng bảo vệ kế hoạch của chính quyền ông tại Trung Đông, đồng thời ca ngợi các lực lượng đang hoạt động tại khu vực này.

"Chúng ta đã làm được những điều tuyệt vời. Hải quân và quân đội của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Họ đã vô hiệu hóa toàn bộ máy bay chiến đấu của Iran. 259 tàu chiến đã nằm dưới đáy biển. Giờ đây, thứ duy nhất còn lại với họ là tình trạng lạm phát kỷ lục", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump, ngày 24/10/2026. Ảnh: Al Jazeera

Các tuyên bố mới nhất của vị Tổng thống được đưa ra trong bối cảnh có thông tin về một đợt tấn công mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11 tới.

Tờ The Hill dẫn dẫn lời 2 nguồn thạo tin cho biết vào ngày 24/10 rằng quân đội Mỹ đã chuẩn bị các phương án cho những đợt tấn công mới nhắm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Một nguồn tin cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã sẵn sàng các kế hoạch tấn công tiếp theo, chỉ chờ sự phê chuẩn từ Nhà Trắng.

Một nguồn tin khác cho hay nhiều phương án đang được trình lên Bộ trưởng Quốc phòng/Chiến tranh Pete Hegseth, và Tổng thống Donald Trump sẽ giữ các lựa chọn của mình ở trạng thái mở cho đến khi cần đưa ra quyết định cuối cùng.

Một quan chức Lầu Năm Góc chia sẻ với The Hill rằng "nhiệm vụ" của cơ quan này là "xây dựng và trình các phương án quân sự lên Tổng thống".

"Chúng tôi không đưa ra suy đoán về các tình huống giả định hay các chiến dịch trong tương lai", vị quan chức này cho biết.

Trong khi đó, theo hãng tin Tasnim có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tehran không đưa ra đề xuất mới nào cho các bên trung gian phía Pakistan, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đề nghị mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân.

"Về nguyên tắc, Iran không chấp nhận bất kỳ phương án trao đổi nào liên quan đến eo biển Hormuz để đổi lấy việc dỡ bỏ phong tỏa", nguồn thạo tin nói với Tasnim, đồng thời cho biết thêm rằng Tehran sẽ tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa bằng các phương thức riêng của mình và cuối cùng sẽ phá vỡ nó.

Cũng theo nguồn tin này, Iran vẫn giữ vững lập trường về 7 điều kiện đã được chuyển chính thức thông qua các bên trung gian.

Minh Đức (Theo ANI News, Iran International)