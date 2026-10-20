Ông Trump: Mỹ có thể ngay lập tức rút khỏi cuộc xung đột với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Tổng thống Trump, Mỹ không biết còn có thể đàm phán với ai ở Iran, sau khi đưa ra những nhận định về tổn thất trong bộ máy lãnh đạo nước Cộng hòa Hồi giáo.

Cụ thể, phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Kansas ngày 19/10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington hiện có thể rút khỏi cuộc xung đột với Iran.

Ông Trump nói: "Có người nói rằng chúng ta có thể rút đi ngay lúc này. Điều đó đúng. Chúng ta có thể rút đi ngay bây giờ. Họ sẽ không có vũ khí hạt nhân".

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump cũng đề cập đến những khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác đàm phán tại Tehran, đồng thời cho rằng bộ máy lãnh đạo Iran đã chịu tổn thất nghiêm trọng.

Ông Trump nói: "Tôi chẳng biết phải đàm phán với ai nữa. Tầng lãnh đạo thứ nhất của họ đã không còn. Tầng lãnh đạo thứ hai cũng không còn. Một nửa tầng lãnh đạo thứ ba cũng đã không còn".

Không chỉ đưa ra nhận định về bộ máy lãnh đạo của Iran, ông Trump còn tuyên bố lực lượng vũ trang của nước này đã bị suy yếu nghiêm trọng.

Ông Trump nhấn mạnh rằng Iran đã không còn lực lượng hải quân hay không quân, trong khi các hệ thống radar và phòng không đã bị phá hủy.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố 229 máy bay chiến đấu của Iran đã bị hủy diệt.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công một trại huấn luyện quân sự ở Yemen và tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng của Ả Rập Xê-út.