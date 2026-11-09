Ông Trump muốn tìm cách đạt thỏa thuận với phe Dân chủ về vấn đề nhập cư

Phát biểu trên chương trình 60 Minutes của đài CBS phát sóng ngày 8/11, Tổng thống Donald Trump nhận định rằng chiến dịch truy quét và trục xuất quy mô lớn người nhập cư trái phép là một trong những nguyên nhân khiến Đảng Cộng hòa hứng chịu thất bại nặng nề trước cử tri:

Ông Trump nói: "Tôi nghĩ chính sách đó có lẽ đã quá cứng rắn. Tôi tin chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận nào đó với phe Dân chủ tại Quốc hội mới. Đó là điều hoàn toàn khả thi."

Nhà Lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, trong khi việc trục xuất những đối tượng phạm tội nguy hiểm hay buôn bán ma túy vẫn là bắt buộc, ông sẵn sàng xem xét các giải pháp linh hoạt để những lao động nhập cư “nguyện vọng tốt, làm việc chăm chỉ trong các ngành dịch vụ, khách sạn hay làm vườn và đóng thuế” có cơ hội ở lại.

Dù Tổng thống Trump phát tín hiệu nhượng bộ về mặt chính sách, động thái nhân sự mới nhất của Nhà Trắng lại đang hứng chịu sự chỉ trích gay gắt từ phe Dân chủ. Ngay sau khi thực hiện bài phỏng vấn, Tổng thống Trump đã bổ nhiệm ông Stephen Miller, kiến trúc trúc sư trưởng của chính sách nhập cư cứng rắn – làm Chánh văn phòng Nhà Trắng mới.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer đã lập tức lên tiếng phản bác:"Tổng thống thừa nhận chính sách nhập cư đã đi quá xa, nhưng giải pháp của ông ấy lại là cất nhắc người chịu trách nhiệm chính cho chính sách đó lên vị trí lãnh đạo Nhà Trắng. Đây không phải là sửa chữa sai lầm, mà là một sự thăng chức."

Chiến dịch truy quét người nhập cư của chính quyền Mỹ thời gian qua đã gây ra nhiều làn sóng tranh cãi dữ dội, đặc biệt là các vụ việc lực lượng chức năng liên bang nổ súng khiến hai công dân Mỹ thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối truy quét.

Với việc giành lại quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, phe Dân chủ tuyên bố việc tăng cường giám sát Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cũng như Bộ An ninh Nội địa sẽ là ưu tiên hàng đầu trong nghị sự sắp tới, báo hiệu những cuộc đối đầu pháp lý và chính trị nảy lửa với Nhà Trắng trong nửa sau nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.