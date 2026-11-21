Ngày 20/11, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump bày tỏ mong muốn Nvidia trao cho Jensen Huang cơ hội thứ hai sau khi ông rời vị trí Giám đốc điều hành (CEO) công ty vào ngày 12/11.

Ông Jensen Huang phát biểu tại Đại học Stanford.

“Tôi rất muốn thấy ông ấy trở lại. Ông ấy là một trong những bộ óc xuất chúng nhất thế giới, vậy ông ấy còn có thể đi đâu?”, ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh Jensen Huang xứng đáng được trao thêm cơ hội.

Ông Trump nhận xét Jensen Huang là “một người tốt”, nhưng cho rằng ông đã có “những quyết định sai lầm”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng cựu CEO Nvidia nên công khai xin lỗi và quay trở lại điều hành công ty. Ông cũng nhắc đến những đóng góp của Huang trong quá trình phát triển dòng chip Blackwell - một trong những sản phẩm tiên tiến nhất của Nvidia, giữ vai trò quan trọng trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Jensen Huang từ chức sau khi truyền thông Mỹ đưa tin ông có những mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một phụ nữ bị tình báo Mỹ nghi ngờ có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc. Người phụ nữ này được cho là có thể liên quan đến hoạt động đưa các dòng chip thuộc diện hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc. Những cáo buộc hiện vẫn chỉ dừng ở mức nghi vấn và chưa được xác minh đầy đủ.

Sau đó, truyền thông tiếp tục đưa tin về hai mối quan hệ khác của Huang. Theo The New York Times, người phụ nữ bị nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc được xác định là Alice Huang. Người này có quan hệ với ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc thông qua gia đình và các cộng sự.

Tuy nhiên, khả năng Huang trở lại Nvidia đang gặp trở ngại lớn. Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey Jones cho biết các thành viên hội đồng đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông và không có kế hoạch bổ nhiệm ông trở lại vị trí CEO. Hiện công ty do Colette Kress tạm thời điều hành trong thời gian tìm kiếm người lãnh đạo chính thức.

Trước đó, hôm 17/11, Huang cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp trong ngành và công chúng đã ủng hộ ông, đồng thời cho biết sẵn sàng trở lại nếu hội đồng quản trị nhận thấy điều đó có lợi nhất cho công ty và các cổ đông.

Vụ việc cũng làm dấy lên những tranh luận rộng hơn về an ninh công nghệ và việc kiểm soát xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick phải đối mặt với những câu hỏi về cách xử lý các cảnh báo liên quan đến nguy cơ chip bị tuồn sang Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định vẫn tin tưởng vị bộ trưởng này.

Diễn biến cho thấy tương lai của Huang không chỉ là vấn đề nhân sự nội bộ Nvidia mà còn gắn với lợi ích chiến lược của Mỹ trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu. Dù nhận được sự ủng hộ công khai từ Tổng thống Trump, khả năng nhà sáng lập Nvidia trở lại vẫn phụ thuộc vào quyết định của hội đồng quản trị cũng như diễn biến liên quan đến các cáo buộc nhằm vào ông.