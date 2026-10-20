Ông Trump muốn người khác thay ông Zelensky đàm phán cho Ukraine

“Nói thật, tôi nghĩ đã đến lúc một người khác nên đứng ra đàm phán thay mặt Ukraine. Bởi vì chuyện gì đã xảy ra? Ranh giới kiểm soát lãnh thổ gần như không thay đổi đáng kể, trong khi một triệu người, một con số khủng khiếp, đã thiệt mạng. Có lẽ đã đến lúc ông Zelensky nên để một người khác đảm nhận việc đàm phán,” Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng ngày 19/10 giờ địa phương.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine đã có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga từ lâu nếu Tổng thống Volodymyr Zelensky làm theo lời khuyên của ông.

“Ông Zelensky lẽ ra phải giải quyết cuộc xung đột này từ lâu rồi. Nếu nghe lời tôi, ông ấy đã có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn nhiều từ lâu, và một triệu người bên phía ông ấy đã có thể vẫn còn sống,” ông Donald Trump nói.

Khi được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng việc hoãn các biện pháp trừng phạt Nga đồng nghĩa với ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin, ông Donald Trump trả lời:

“Nói thẳng, ông Zelensky chẳng giúp ích được gì nhiều cho tình hình hiện nay. Tôi nghĩ ông ấy không muốn chấm dứt cuộc xung đột. Nhưng tôi thì muốn mọi người không phải tiếp tục thiệt mạng. Cuộc xung đột này chẳng liên quan gì đến đất nước chúng tôi. Nhưng các bạn biết không? Xét trên phương diện nhân đạo, tôi quan tâm đến điều đó”.

Tổng thống Mỹ ước tính tổng số binh sĩ thiệt mạng của Nga và Ukraine mỗi tháng dao động từ 25.000 đến 35.000 người.

“Tất cả những gì tôi muốn là chấm dứt cuộc xung đột. Tôi không quan tâm đến những chuyện khác. Tôi không muốn chứng kiến 25.000 hay 35.000 người thiệt mạng. Tháng trước, con số đó là 32.000. Tôi không muốn chứng kiến 32.000 binh sĩ thiệt mạng. Tôi muốn cuộc xung đột chấm dứt,” ông Trump chia sẻ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa đưa ra phản hồi về những phát biểu trên của nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Trong sắc lệnh hành pháp được Nhà Trắng công bố ngày 16/10, Tổng thống Donald Trump cho biết đã quyết định tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga theo “Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran Lindsey Graham năm 2026”, với lý do phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Được đặt theo tên cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người qua đời hồi tháng 7, đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 8 và được ông Trump ký ban hành ngày 18/9.

Đạo luật này quy định các biện pháp trừng phạt kinh tế và thuế quan nhằm gia tăng sức ép đối với Moscow, trong đó có mức thuế 500% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga và 100% đối với hàng hóa từ các quốc gia thuộc nhóm nhập khẩu dầu khí Nga lớn nhất.

Ngày 19/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng trên mạng xã hội X lời kêu gọi Mỹ duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Nga chừng nào Moscow còn tiếp tục các cuộc tập kích.

“Chúng tôi đề nghị duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Nga chừng nào các vụ tấn công vẫn tiếp diễn. Chúng tôi kêu gọi Mỹ thể hiện lập trường mạnh mẽ và áp dụng đạo luật Lindsey Graham. Chúng tôi đề nghị thực hiện mọi biện pháp có thể để mang lại hòa bình và bảo đảm an ninh,” ông Zelensky viết.