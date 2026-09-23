Ông Trump muốn gọi 'trí tuệ nhân tạo' bằng cái tên bớt giả tạo hơn

Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 22/9. Ảnh chụp màn hình

"Việc sử dụng từ 'nhân tạo' khiến trí tuệ trở nên giả tạo", ông Trump nói. "Nó không hề giả tạo. Thực tế, nó rất đáng kinh ngạc".

Tổng thống Mỹ muốn gọi "trí tuệ nhân tạo" bằng "siêu trí tuệ" (superintelligence), thậm chí dự định thay đổi sang thuật ngữ mới trong tất cả văn bản của chính phủ.

Tuy nhiên, "trí tuệ nhân tạo" không phải thuật ngữ pháp lý được quy định để tổng thống có thể thay đổi tên gọi. Đây là thuật ngữ được sử dụng phổ biến, được các công ty và người tiêu dùng dùng để chỉ lĩnh vực và các sản phẩm liên quan.

Thuật ngữ này xuất hiện từ một đề xuất năm 1955 về việc tổ chức hội thảo tại Đại học Dartmouth. Một năm sau, các nhà toán học và khoa học đã tập trung tại đây để thảo luận về cách tạo ra những cỗ máy có khả năng suy nghĩ và hành xử thông minh.

Khi đó, chưa có một thuật ngữ thống nhất để mô tả lĩnh vực này. Nhiều người gắn nghiên cứu này với "điều khiển học", lĩnh vực nghiên cứu về giao tiếp và điều khiển trong máy móc. Một hội nghị về điều khiển học được tổ chức tại Paris năm 1951, quy tụ nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực.

Một số khác sử dụng thuật ngữ như "nghiên cứu máy tự động", tập trung vào những cỗ máy có khả năng tự vận hành. Claude Shannon, người được mệnh danh là "cha đẻ của lý thuyết thông tin" và là một trong những nhà tổ chức hội thảo năm 1956, từng sử dụng thuật ngữ này.

Ngoài ra còn có khái niệm "xử lý thông tin phức tạp". Herbert Simon, một trong những tên tuổi lớn của ngành khoa học máy tính, từng dùng cụm từ này để mô tả công trình của mình.

Khi đề xuất tổ chức hội thảo, nhà khoa học máy tính John McCarthy đã đặt ra thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo". Bản đề xuất được ông đồng soạn thảo cùng Shannon, Marvin Minsky và Nathaniel Rochester.

Kể từ đó, nhiều người tiếp tục thử nghiệm với các cách gọi khác. Apple đặt tên sản phẩm AI của mình là Apple Intelligence. "Siêu trí tuệ" cũng không phải một khái niệm mới; thuật ngữ này đã được nhắc đến và sử dụng tại Thung lũng Silicon trong nhiều năm.

Dù vậy, "AI" vẫn có sức ảnh hưởng lâu dài. Thuật ngữ này thậm chí xuất hiện trong tên của một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực, OpenAI.

(Theo Insider)