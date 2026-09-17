Ông Trump muốn Fed hạ lãi suất xuống mức 'thấp nhất thế giới'

“Tại Mỹ, lãi suất nên ở mức 1% hoặc thấp hơn, bởi chúng ta là quốc gia có uy tín tín dụng tốt nhất thế giới, vượt xa tất cả các nước khác. Đất nước chúng ta đang bùng nổ đầu tư mới! Hãy hạ lãi suất cho Mỹ, và hãy làm nhanh!” Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sáng 17/9 giờ Việt Nam.

Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng nếu ngừng giao thương với tất cả những quốc gia mà Washington đang thâm hụt thương mại, Mỹ sẽ kiếm được ít nhất 1.500 tỷ USD mỗi năm. “Từ ‘thâm hụt’ chẳng qua chỉ là một cách nói hoa mỹ của từ ‘thua lỗ’. Chúng ta đang phải ‘gánh’ gần như mọi quốc gia trên thế giới và tình trạng này không thể tiếp diễn thêm nữa,” ông Trump viết.

Trước đó, trả lời báo giới ngày 16/9 (giờ địa phương) tại bang Bắc Carolina, Tổng thống Donald Trump cũng cho rằng lãi suất “đang quá cao”.

“Tôi muốn Fed duy trì tính độc lập, nhưng theo quan điểm của tôi, mà tôi rất am hiểu những vấn đề này, thì lãi suất đang quá cao. Mỹ nên được hưởng mức lãi suất thấp nhất thế giới, bởi chúng ta có mức độ tín nhiệm cao nhất,” ông Trump tuyên bố.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong buổi họp báo ngày 16/9 giờ địa phương. Ảnh: X/@federalreserve (tài khoản X của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ)

Ngày 16/9, sau phiên họp chính sách kéo dài hai ngày, Fed thông báo nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản (0,25%), lên 3,75-4%. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7/2023, cơ quan này tăng lãi suất. Trước đó, Fed đã giảm lãi suất 6 lần, với tổng cộng 175 điểm cơ bản (1,75%). Riêng trong năm 2025, Fed giảm lãi suất 3 lần.

Trong buổi họp báo ngày 16/9 giờ địa phương, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết lạm phát đã cao hơn mục tiêu trong hơn 5 năm qua. “Trọng tâm hàng đầu của chúng tôi là ổn định giá cả. Lạm phát thực tế đã duy trì ở mức quá cao trong thời gian quá dài,” Reuters dẫn lời ông Warsh.

Trả lời câu hỏi liệu việc tăng lãi suất với mức điều chỉnh nhỏ hơn có thể giúp giảm áp lực lạm phát từ nguồn cung năng lượng hay không, ông Warsh cho biết Fed không thể kiểm soát giá của từng mặt hàng, từ dầu mỏ đến thực phẩm tại các cửa hàng. Tuy nhiên, Fed có thể và sẽ hành động để ngăn tác động của những biến động giá này lan sang các lĩnh vực khác. Theo ông, quyết định tăng lãi suất là một bước đi “nghiêm túc, đúng mức và có trách nhiệm”.

Theo Reuters, việc Fed tăng lãi suất sau cuộc họp tháng 9 đã được dự báo trước. Giá dầu thô thế giới hiện ở mức trên 100 USD/thùng do xung đột Trung Đông leo thang. Số liệu công bố tuần trước cũng cho thấy lạm phát tháng 8 của Mỹ chưa hạ nhiệt, làm dấy lên lo ngại lạm phát khó trở về mục tiêu 2% của Fed.

Fed dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,3% năm nay. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo ở mức 4,1% vào cuối năm. Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưu tiên sử dụng, có thể đạt 3,7%.