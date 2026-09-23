Ông Trump muốn đổi tên AI thành SI 'siêu trí tuệ'

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đề xuất một tên gọi mới cho trí tuệ nhân tạo.

Theo ông, thuật ngữ “artificial intelligence” (trí tuệ nhân tạo - AI) sẽ được thay bằng “super intelligence” (siêu trí tuệ - SI) trong mọi văn bản của chính phủ Mỹ.

“Từ thời điểm này, tất cả văn bản của Mỹ, và hy vọng cả thế giới, sẽ chuyển sang sử dụng thuật ngữ chính xác hơn là ‘super’ thay cho ‘artificial’”, Reuters dẫn lời ông Trump.

Ông giải thích từ "nhân tạo" khiến trí tuệ này nghe có vẻ "không thật", trong khi theo ông đây là một công nghệ có năng lực đáng kinh ngạc.

“Nói cách khác, chào mừng tới thế giới mới của siêu trí tuệ - SI”, ông Trump nói, theo The Hill. Ông cho rằng cách gọi này nghe hay hơn và chính xác hơn.

Tuy nhiên, “superintelligence” vốn đã mang một nghĩa riêng trong lĩnh vực AI. Thuật ngữ này được dùng để chỉ một dạng trí tuệ nhân tạo vượt qua trí tuệ con người. Đây cũng là mục tiêu mà một số công ty phát triển AI tiên phong hướng tới, đồng thời là nguồn gốc của những lo ngại về rủi ro từ các hệ thống ngày càng mạnh.

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng nhắc lại quan điểm muốn tạo điều kiện cho AI tiếp tục phát triển nhanh.

“Tôi sẽ không kìm hãm sự phát triển của một thứ có thể lớn hơn Cách mạng Công nghiệp”, Tổng thống Mỹ nói.

Đề xuất đổi tên xuất hiện giữa lúc chính quyền của ông Trump nhấn mạnh vai trò của AI đối với kinh tế và năng lực công nghệ của Mỹ.

Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ không ủng hộ những nỗ lực xây dựng một cơ chế quản lý AI ở quy mô toàn cầu nếu điều đó tạo thêm ràng buộc đối với quá trình phát triển công nghệ.

Ông Trump nhiều lần cho rằng các quy định không nên làm chậm sự phát triển AI tại Mỹ, đồng thời nhận định một số cảnh báo về công nghệ này đã bị thổi phồng.

Trong khi đó, sự phát triển nhanh của AI cũng thúc đẩy những cuộc thảo luận tại Mỹ về an toàn công nghệ và vai trò quản lý của chính phủ.

Một khảo sát Reuters/Ipsos công bố ngày 22/9 cho thấy 73% người Mỹ được hỏi lo ngại các công ty AI chưa làm đủ để ngăn công nghệ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội.

Tỷ lệ người cho rằng AI đang có tác động tiêu cực tới xã hội tăng từ 36% trong tháng trước lên 39%, mức cao nhất kể từ khi Reuters/Ipsos bắt đầu đặt câu hỏi này vào tháng 3. Chỉ 11% cho rằng công nghệ mới đang tạo ra tác động tích cực.

Khảo sát cũng cho thấy 55% người được hỏi cho rằng việc giảm tốc phát triển AI sẽ là điều tích cực, trong khi 13% có quan điểm ngược lại.

Sự khác biệt còn thể hiện rõ khi người tham gia được yêu cầu lựa chọn giữa tốc độ và an toàn.

Có 73% cho rằng ưu tiên nên là bảo đảm AI được phát triển an toàn, có trách nhiệm, trong khi 23% đặt ưu tiên vào việc Mỹ duy trì vị trí dẫn đầu thế giới về công nghệ này.

Khảo sát trực tuyến được Reuters/Ipsos thực hiện trong bốn ngày với 1.277 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ, có sai số khoảng 3 điểm phần trăm.

AI là một trong nhiều nội dung được ông Trump đề cập trong bài phát biểu kéo dài 37 phút trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tổng thống Mỹ cũng trình bày quan điểm về xung đột với Iran, triển vọng chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine, chính sách với Venezuela và Cuba, cuộc chiến chống các băng đảng ma túy, Tòa án Hình sự Quốc tế, đồng thời đề cập những thay đổi mà ông cho là cần thiết tại Liên Hợp Quốc.