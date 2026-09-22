Ông Trump muốn biến khải hoàn môn Washington thành 'tổ hợp quân sự'

Tổng thống Donald Trump ngày 20/9 tuyên bố ông đã đồng ý chuyển đổi khải hoàn môn đang được đề xuất tại Washington thành một "tổ hợp quân sự hàng đầu", theo đề nghị của quân đội Mỹ và vì mục đích an ninh quốc gia.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết công trình sẽ có khả năng lưu trữ và nhanh chóng triển khai số lượng lớn máy bay không người lái (UAV), đồng thời bố trí xạ thủ trên mái và khu vực quảng trường.

Công trình cũng được thiết kế để lưu trữ lượng lớn đạn dành cho lực lượng này.

Đây là thay đổi đáng chú ý so với kế hoạch ban đầu. Khải hoàn môn được chính quyền Trump đề xuất như một công trình mang tính biểu tượng nhằm kỷ niệm 250 năm ngày Mỹ tuyên bố độc lập.

Công trình dự kiến cao 250 feet, tương đương 76 m, nằm tại Memorial Circle, gần cầu Arlington Memorial, giữa Đài tưởng niệm Lincoln và Nghĩa trang Quốc gia Arlington.

Thiết kế hiện được đề xuất có lớp ốp granite, đài quan sát và 3 tượng mạ vàng trên đỉnh. Công trình sẽ cao hơn 2 lần Đài tưởng niệm Lincoln và trở thành một điểm nhấn lớn trong cảnh quan thủ đô nếu được xây dựng.

Tuyên bố mới của ông Trump được đưa ra khi dự án vẫn đối mặt với các thách thức pháp lý và quy trình phê duyệt.

Một nhóm cựu binh cùng chuyên gia lịch sử kiến trúc đã kiện, cho rằng dự án cần được Quốc hội thông qua. Lầu Năm Góc hiện chưa cung cấp thêm thông tin ngoài tuyên bố của Tổng thống Mỹ.

Vị trí công trình cũng từng làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng không do nằm gần sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington.

Ngày 18/9, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác định khải hoàn môn không gây nguy hiểm cho máy bay, nhưng yêu cầu công trình có một "ngọn lửa vĩnh cửu" trên đỉnh và hệ thống đèn chiếu sáng để giúp phi công nhận biết cấu trúc này.

Khải hoàn môn là một phần trong loạt dự án mà ông Trump thúc đẩy nhằm thay đổi diện mạo Washington, cùng phòng khiêu vũ mới tại Nhà Trắng, cải tạo Hồ Phản chiếu Lincoln và tái phát triển sân golf East Potomac.

Trong đó, phòng khiêu vũ trị giá khoảng 400 triệu USD cũng được chính quyền Mỹ lập luận một phần dựa trên nhu cầu an ninh quốc gia.