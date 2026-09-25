Ông Trump mời ông Tập tham quan trực thăng Marine 1, tặng tượng đại bàng

Ông Trump mời ông Tập tham quan trực thăng Marine 1. Video: Nhà Trắng

Theo báo Washington Post, ông Tập đang có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Mỹ sau 11 năm. Dù có một loạt vấn đề cần thảo luận nhưng ông Trump vẫn dành thời gian giới thiệu các dự án tại Nhà Trắng với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Sau 90 phút hội đàm tại Phòng Bầu dục hôm 24/9, ông Trump dẫn Chủ tịch Trung Quốc ra Bãi cỏ phía Nam, nơi trực thăng của ông đã được đỗ sẵn trên bãi đáp mới lát đá granite.

Khi hai nhà lãnh đạo tiến đến, một lính thủy quân lục chiến Mỹ mở cửa và chào theo điều lệnh. Sau đó, ông Trump và ông Tập bước lên trực thăng cùng một nhóm nhỏ trợ lý và phiên dịch viên. Hai người quan sát bên trong và trò chuyện với các phi công trong vài phút, dù chiếc trực thăng không cất cánh.

Ông Trump cũng chỉ về phía phòng khiêu vũ đang được xây dựng tại vị trí trước đây từng là Cánh Đông Nhà Trắng. Trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của mình, ông Trump ngày càng dành nhiều thời gian cho các dự án xây dựng quanh Nhà Trắng và khu vực Washington. Tổng thống Mỹ cho hay các công nhân phải gấp rút hoàn thành bãi đáp trực thăng để kịp đón nhà lãnh đạo Trung Quốc, đồng thời tiếc nuối vì phòng khiêu vũ chưa thể hoàn thành.

“Chúng tôi đã có một cuộc gặp tuyệt vời và ông ấy rất quan tâm đến đá granite. Ông ấy là một chuyên gia về đá, bên cạnh nhiều lĩnh vực khác và ông ấy thích đá granite đẹp”, ông Trump nói sau khi trực tiếp giới thiệu công trình với ông Tập.

Tổng thống Mỹ Trump đã tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một bức tượng đại bàng đầu trắng trong tiệc chiêu đãi cấp nhà nước.

Trong bài phát biểu tại buổi tiệc diễn ra vào tối 24/9 (giờ Mỹ), ông Trump cho biết bức tượng đại bàng đầu trắng cao 91cm, đặt trên một bệ đỡ, do một nghệ sĩ Mỹ thiết kế với sự phối hợp của ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

“Đại bàng đầu trắng là biểu tượng quốc gia của Mỹ và là hiện thân cho tinh thần tự do, vươn cao của nước Mỹ. Chúng tôi hy vọng bức tượng sẽ tìm được một vị trí đẹp, một nơi tuyệt vời ở Bắc Kinh”, ông Trump nói.