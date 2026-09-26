Ông Trump mời ông Tập Cận Bình tham quan trực thăng Marine One

Sau cuộc hội đàm kéo dài khoảng 90 phút tại Phòng Bầu dục ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra bãi cỏ phía nam Nhà Trắng, nơi chiếc trực thăng VH-92A Patriot đang đậu trên bãi đáp mới.

Một binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ mở cửa và chào khi 2 lãnh đạo tiến đến. Ông Trump và ông Tập sau đó bước lên trực thăng cùng một số trợ lý và phiên dịch viên. 2 người quan sát bên trong khoang, trò chuyện với các phi công trong vài phút trước khi trở xuống. Chiếc trực thăng không cất cánh.

"Marine One" là danh hiệu được Thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng cho bất kỳ trực thăng nào đang chở Tổng thống Mỹ.

VH-92A Patriot là mẫu trực thăng mới được phát triển để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển Tổng thống Mỹ.

Trong lúc tham quan, ông Trump cũng giới thiệu với ông Tập những bức ảnh được treo tại Cánh Tây Nhà Trắng, trong đó có ảnh 2 người trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 5.

Ông còn cho Chủ tịch Trung Quốc xem bản sao Tuyên ngôn Độc lập Mỹ được trưng bày tại Phòng Bầu dục.

Trước đó, 2 lãnh đạo đã hội đàm về thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI), Iran và Đài Loan. Theo truyền thông Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đề nghị Mỹ thận trọng trong vấn đề Đài Loan và kêu gọi Washington cùng Tehran giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.

Sau cuộc gặp, ông Tập nói Mỹ và Trung Quốc đã đạt "những nhận thức chung mới" về thương mại. Hai nước cũng nhất trí duy trì thỏa thuận đình chiến thuế quan, qua đó tránh nguy cơ căng thẳng thương mại leo thang trở lại trong ngắn hạn.

Chuyến thăm Washington của ông Tập Cận Bình diễn ra từ ngày 23 đến 25/9. Trong lễ đón chính thức tại Nhà Trắng ngày 24/9, Mỹ còn triển khai một oanh tạc cơ B-2 cùng 4 tiêm kích F-22 bay qua khu vực Nhà Trắng.