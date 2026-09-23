Ông Trump mời ông Macron đến 'nhà riêng'

Ông Macron đi bộ đến Trump Tower giữa tuần lễ Liên Hợp Quốc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đi bộ qua những con phố đông đúc ở New York để đến Trump Tower, nơi ông Trump tiếp người đồng cấp Pháp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tối 21/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đi bộ giữa những tuyến phố đông đúc của Manhattan để tới Trump Tower, nơi ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, theo Euronews.

Tháp tùng ông Macron là các trợ lý cùng lực lượng an ninh. Giữa dòng người và xe cộ của New York, nhà lãnh đạo Pháp đi ngang qua các sĩ quan cảnh sát, đồng thời dừng lại bắt tay và chào hỏi một người trong số họ. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cũng có mặt trong đoàn.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại căn hộ riêng ở Trump Tower, tòa nhà 58 tầng trên Đại lộ Fifth Avenue.

Tại Trump Tower, ông Macron và ông Trump trao đổi về một loạt vấn đề quốc tế, trong đó có tình hình Ukraine, trước khi cùng tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Địa điểm cuộc gặp cũng thu hút sự chú ý vì diễn ra khá thân mật bên lề kỳ họp, trong lúc hai nhà lãnh đạo thảo luận về những vấn đề quan trọng trên trường quốc tế.

Ông Trump tiếp ông Macron tại căn hộ riêng ở Trump Tower Ngày 21/9, bên lề cuộc họp tại LHQ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại căn hộ riêng ở Trump Tower, tòa nhà 58 tầng trên Đại lộ Fifth Avenue.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9, Tổng thống Macron kêu gọi các quốc gia xây dựng năng lực AI độc lập, qua đó giảm sự phụ thuộc vào những cường quốc đang dẫn đầu về công nghệ, theo Reuters.

Nhà lãnh đạo Pháp đề xuất các nước cùng tập hợp nguồn lực đầu tư để phát triển một mô hình AI mã nguồn mở tiên tiến và chia sẻ rộng rãi. Theo ông, cách tiếp cận này có thể giúp nhiều quốc gia chủ động hơn về công nghệ thay vì phụ thuộc vào một số nước dẫn đầu.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho rằng cụm từ “trí tuệ nhân tạo” chưa phản ánh đầy đủ quy mô của công nghệ này. Ông nhận xét “siêu trí tuệ” là cách gọi hấp dẫn và chính xác hơn, đồng thời bày tỏ hy vọng các quốc gia khác cũng sẽ sử dụng thuật ngữ này.

Ông Trump cũng khẳng định Washington phản đối các nỗ lực xây dựng một cơ chế quản lý AI ở cấp độ toàn cầu. Tuy vậy, Tổng thống Mỹ thừa nhận những công nghệ mới luôn đi kèm thách thức và AI cũng không phải ngoại lệ. Ông cho biết các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ lĩnh vực này khi cần thiết.