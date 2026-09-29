Ông Trump mời loạt tỷ phú công nghệ ăn trưa tại Nhà Trắng

Theo công bố của Nhà Trắng, bữa trưa sẽ được tổ chức tại Phòng Đông (East Room) lúc 12h30 ngày 29/9 giờ địa phương. Theo Politico, Forbes và Reuters, khách mời tham dự bữa trưa này gồm CEO Anthropic Dario Amodei và CEO Google Sundar Pichai. CEO Meta Mark Zuckerberg và CEO Nvidia Jensen Huang cũng sẽ có mặt.

Về phía OpenAI, Chủ tịch Greg Brockman dự kiến tham dự. Trong khi đó, CEO của Open AI là ông Sam Altman sẽ có mặt tại San Francisco để dự OpenAI DevDay, hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển của công ty.

Hiện chưa rõ CEO SpaceX Elon Musk có tham dự bữa trưa này hay không. Dù vậy, theo CBS News, ông Musk có lịch tham gia “một sự kiện công nghệ Mỹ” tại thủ đô Washington ngày 29/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Nvidia Jensen Huang tại Nhà Trắng. Ảnh: Nhà Trắng

Cuộc gặp tại Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh một số công ty trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu đang kêu gọi làm chậm quá trình phát triển các hệ thống AI, cảnh báo về rủi ro đối với con người và kêu gọi các chính phủ phối hợp quản lý công nghệ này.

Tuy nhiên, trong vài tháng qua, Tổng thống Donald Trump ủng hộ việc đẩy nhanh phát triển AI và xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu tại Mỹ. Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng Bộ Tư pháp Mỹ đã có những biện pháp bảo đảm an toàn đối với công nghệ này.

Chia sẻ với Fox Business ngày 28/9 giờ địa phương, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson xác nhận Tổng thống Donald Trump sẽ thảo luận với các lãnh đạo công ty công nghệ về AI, trong đó trọng tâm là "tìm kiếm sự cân bằng giữa đổi mới và giám sát".

“Chúng ta không cần một lệnh tạm dừng. Chúng ta cũng không cần lập tức can thiệp và áp đặt các quy định quá mức, bởi nếu làm vậy, chúng ta sẽ thua Trung Quốc trong cuộc đua AI. Điều quan trọng là phải tiếp tục đổi mới, nhưng chúng ta cần tìm được sự cân bằng phù hợp. Đó sẽ là nội dung của cuộc thảo luận,” ông Mike Johnson nói.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 28/9, CEO Nvidia Jensen Huang cho biết công ty đang triển khai một phần mềm mới để ngăn chặn AI hoạt động ngoài kiểm soát. Ông mô tả phần mềm này như một môi trường cô lập, chỉ cho phép AI truy cập các tài nguyên cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

“Chúng ta không thể có một ngành công nghiệp AI thành công nếu thế giới không tin tưởng rằng AI được xây dựng và triển khai một cách an toàn,” ông Huang nói.

Forbes cho biết nếu ông Elon Musk, người sở hữu khối tài sản ròng 906,7 tỷ USD, không xuất hiện tại bữa trưa ngày 29/9 giờ địa phương ở Nhà Trắng, ông Zuckerberg sẽ là tỷ phú công nghệ giàu nhất tham dự sự kiện. Tính đến ngày 28/9, tài sản của CEO Meta được ước tính ở mức 245,5 tỷ USD. Xếp sau là ông Jensen Huang với khối tài sản ròng ước tính 198,1 tỷ USD. Tài sản ròng của Chủ tịch OpenAI Greg Brockman được ước tính ở mức 25,5 tỷ USD.