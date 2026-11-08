Ông Trump mời chủ tịch tổ chức võ thuật làm Thư ký báo chí Nhà Trắng

Tổng thống Trump (trái) và Giám đốc điều hành UFC Dana White tại một sự kiện UFC trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng ở Washington vào tháng 6. Ảnh: Reuters.

Ông Trump cũng kêu gọi ông White đưa một số võ sĩ đi cùng làm trợ lý, theo Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump mô tả ông White là một “võ sĩ và chiến binh hiếu chiến”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề nghị 6 nhà vô địch UFC đương nhiệm hoặc từng giữ đai tham gia cùng ông White.

Trong số này có hai võ sĩ đến từ vùng Dagestan của Nga là Islam Makhachev và Khabib Nurmagomedov; ba võ sĩ người Mỹ gồm Justin Gaethje, Daniel Cormier và Kayla Harrison; cùng Amanda Nunes, võ sĩ gốc Brazil đã nhập quốc tịch Mỹ vào năm ngoái.

“Chúng ta cần những người này bảo vệ mình trước phe Cánh tả”, ông Trump viết.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Bảy ở London (Anh), sau khi tham dự một sự kiện quyền Anh, ông White cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào ngày 9/11.

Vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng hiện vẫn bỏ trống kể từ khi Katie Zacharia rời nhiệm sở vào tháng trước, sau chưa đầy một tuần đảm nhiệm chức vụ. Zacharia được bổ nhiệm thay Karoline Leavitt, người rời vị trí này vào cuối tháng 8.

Ông White và ông Trump bắt đầu hợp tác từ đầu những năm 2000, khi sòng bạc Taj Mahal của ông Trump tổ chức một số sự kiện UFC. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết kể từ khi người đứng đầu UFC công khai ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump vào năm 2016.

Trong những năm gần đây, ông Trump đã tham dự một số sự kiện UFC. Hồi tháng 6, Nhà Trắng còn tổ chức một đêm thi đấu UFC trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày Mỹ tuyên bố độc lập

Văn phòng báo chí Nhà Trắng hiện cũng có một cựu phát ngôn viên của UFC là Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung. Ông từng làm việc cho tổ chức của ông White trong giai đoạn 2013-2016.

Cùng ngày, trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump chỉ trích gay gắt phe Dân chủ vì đe dọa mở các cuộc điều tra nhằm vào chính quyền của ông và những nhà tài trợ cho đảng Cộng hòa, đồng thời tuyên bố đã chỉ thị Bộ Tư pháp tiến hành điều tra ngược lại phe này, theo Bloomberg.

Sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa kỳ, đảng Dân chủ đang chuẩn bị nắm quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội. Đảng này tuyên bố sẽ mở hàng loạt cuộc điều tra nhằm vào chính quyền ông Trump, đồng thời cảnh báo các nhân vật chủ chốt nên “tìm luật sư để chuẩn bị đối phó”.

Những người ủng hộ đảng Dân chủ ăn mừng sau kết quả bầu cử giữa kỳ ngày 3/11. Ảnh: Reuters.

Ông Trump chỉ trích đảng Dân chủ vì “đe dọa rất nhiều người”, gọi hành động này là “tống tiền” và cho rằng những người liên quan phải chịu trách nhiệm.

“Đây là hành vi lợi dụng quyền lực và sử dụng các thủ đoạn pháp lý để trấn áp ở một cấp độ hoàn toàn khác. Tôi đang chỉ thị Bộ Tư pháp lập tức điều tra hành vi phạm pháp này!”, ông viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Phía Dân chủ đã phát tín hiệu rằng họ sẽ sử dụng các quyền điều tra mới để làm rõ hàng loạt vấn đề. Trong đó có những bằng chứng liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, cũng như cách chính quyền ông Trump xử lý việc rà soát các tài liệu mà Quốc hội yêu cầu công bố.

Ngoài ra, phe Dân chủ cũng cam kết điều tra chính sách thuế quan, chính sách nhập cư và các giao dịch chứng khoán của ông Trump, cùng nhiều vấn đề khác.