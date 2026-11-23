Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tham dự buổi dạ tiệc tiền mã hóa lần thứ ba tại Virginia. Ảnh: Reuters.

Ông Donald Trump dự kiến xuất hiện tại buổi dạ tiệc vào tối 22/11, tổ chức tại Trump National Golf Club ở Sterling, bang Virginia, Mỹ. Đây là sự kiện dành cho những nhà đầu tư sở hữu nhiều đồng meme coin $TRUMP nhất, Guardian cho biết.

Theo website sự kiện, khách tham dự còn có cơ hội gặp gỡ nhiều người nổi tiếng, trong đó có võ sĩ quyền Anh Floyd Mayweather, nhà đầu tư chương trình Shark Tank Kevin O’Leary, nhà vô địch NBA Tristan Thompson và nghệ sĩ đọc tâm trí Lior Suchard.

Quyền lợi tại sự kiện được phân chia theo thứ hạng sở hữu đồng $TRUMP của 185 nhà đầu tư. Trong đó, 120 người tham dự sẽ nhận được nước hoa mang thương hiệu Trump, poster, vé kỷ niệm và đồng hồ Trump. Nhóm 29 nhà đầu tư hàng đầu được mời dự buổi tiếp đón VIP, trong khi 4 người đứng đầu bảng xếp hạng sẽ nhận đồng hồ TRUMP bằng vàng 18 karat.

Đây là lần thứ ba ông Trump tổ chức sự kiện tương tự kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm ngoái. Hai buổi tiệc trước đó diễn ra tại các địa điểm thuộc sở hữu của Tổng thống Mỹ, thu hút sự tham gia của những nhà đầu tư và khách mời trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Tượng Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm Bitcoin đặt hướng về Tòa nhà Quốc hội ở Washington D.C (Mỹ). Ảnh: WLJA News.

Theo các bản kê khai tài chính được công bố hồi tháng 6, kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các hoạt động kinh doanh tiền mã hóa.

Trong đó, World Liberty Financial, doanh nghiệp của gia đình Trump, thu về hơn 500 triệu USD từ việc bán các sản phẩm tiền số mới. Ông cũng có thêm khoảng 600 triệu USD từ hoạt động bán các đồng meme coin mang hình ảnh và tên tuổi mình. Đồng $TRUMP được ra mắt chỉ vài ngày trước lễ nhậm chức hồi tháng 1/2025.

Riêng đồng meme coin $TRUMP đã mang về cho gia đình Tổng thống Mỹ ít nhất 635 triệu USD, theo bản kê khai tài chính công bố hồi tháng 6. Tính đến tháng 4, tổng thu nhập của gia đình ông Trump từ 4 dự án tiền mã hóa chủ chốt, bao gồm đồng meme coin này, đạt ít nhất 2,3 tỷ USD.

Ngoài ra, ông Trump còn nắm giữ cổ phần tại Trump Media & Technology Group, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực tiền mã hóa. Khoản đầu tư này hiện được định giá khoảng 430 triệu USD.

Tuy nhiên, sức hút của buổi tiệc dành cho nhà đầu tư $TRUMP đang suy giảm đáng kể. Tổng giá trị đồng tiền số mà những người tham gia cuộc đua giành vé nắm giữ đã giảm từ 148 triệu USD vào tháng 5/2025 xuống còn 8,6 triệu USD trong sự kiện tháng này.

Theo phân tích dữ liệu blockchain do tổ chức bảo vệ người tiêu dùng phi lợi nhuận, phi đảng phái Public Citizen thực hiện cho Reuters, hơn một nửa số ví tiền mã hóa được công khai trên bảng xếp hạng nhà đầu tư dự tiệc ngày 23/11 có liên hệ trực tiếp với các sàn giao dịch không cho phép người dùng tại Mỹ tham gia. Điều này cho thấy các ví có thể thuộc về nhà đầu tư nước ngoài.