Ông Trump mê mẩn thứ này ở Trung Quốc, Bắc Kinh gửi quà tới Nhà Trắng

Vài tháng sau, lời đề nghị ấy trở thành hiện thực với hơn 20 giống hoa hồng được gửi tới Washington, tạo nên một câu chuyện ngoại giao đặc biệt giữa hai cường quốc.

Từ lời khen của ông Trump đến món quà từ Bắc Kinh

Trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 5/2026, Tổng thống Donald Trump đã có dịp dạo quanh khu vườn Trung Nam Hải cùng Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây là không gian từng thuộc khu vườn hoàng gia, nằm trong khu phức hợp dành cho các lãnh đạo Trung Quốc.

Giữa chuyến thăm cấp cao với hàng loạt nội dung nghị sự quan trọng, những bông hồng nở rộ bất ngờ thu hút sự chú ý của nhà lãnh đạo Mỹ. Ông Trump ấn tượng với kích thước và vẻ đẹp của hoa, đến mức đề nghị ông Tập gửi một số bông về trồng tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng.

“Đây là những bông hồng đẹp nhất mà mọi người từng thấy,” ông Trump nói với các phóng viên khi đó, đồng thời cho biết rằng ông chưa từng thấy những bông hồng lớn như vậy.

Đáp lại đề nghị này, ông Tập Cận Bình thông qua phiên dịch cho biết sẽ gửi hạt giống hoa hồng tặng Tổng thống Mỹ. Lời hứa sau đó được thực hiện trong chuyến thăm Washington của nhà lãnh đạo Trung Quốc vào cuối tháng 9/2026.

Theo truyền thông Bắc Kinh, hơn 20 giống hoa hồng Trung Quốc, thuộc 7 màu sắc khác nhau, đã được gửi tới Nhà Trắng. Đây là lần đầu tiên những giống hoa này được đưa vào Mỹ. Việc lựa chọn được thực hiện dựa trên khả năng thích nghi với khí hậu Washington, sức chống chịu, kích thước hoa và màu sắc.

Phần lớn các giống hoa được lai tạo tại Bắc Kinh, nơi hoa hồng Trung Quốc là loài hoa biểu tượng của thành phố và đóng vai trò quan trọng trong các chương trình phủ xanh đô thị. Theo thông tin được báo chí Bắc Kinh dẫn lại, thủ đô Trung Quốc có hơn 3.000 giống hoa hồng được trồng trên diện tích khoảng 20 km².

Từ một lời đề nghị xuất phát từ sự yêu thích cá nhân, những bông hoa đã trở thành món quà mang ý nghĩa vượt ra ngoài giá trị trang trí. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị mô tả hoa hồng được gửi tới Nhà Trắng là biểu tượng của thiện chí và tình hữu nghị của người dân Trung Quốc.

Các giống hoa hồng Trung Quốc được lựa chọn dựa trên sự phù hợp với khí hậu Washington, khả năng chống chịu, kích thước hoa và màu sắc. (Nguồn SCMP)

Khi quà tặng trở thành một phần của ngoại giao

Hoa hồng không phải là món quà duy nhất được trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo trong chuyến thăm Washington hồi tháng 9. Theo những hình ảnh do Nhà Trắng công bố, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tặng ông Trump mô hình mạ vàng Điện Thái Hòa, công trình lớn nhất trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, từng là nơi tổ chức các nghi lễ quan trọng của hoàng gia Trung Quốc.

Đáp lại, Tổng thống Trump tặng ông Tập một chiếc đĩa bạc có chữ ký của ông. Tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước cùng ngày, ông Trump còn tặng nhà lãnh đạo Trung Quốc một bức tượng đại bàng đầu trắng, loài chim bản địa Bắc Mỹ và là biểu tượng quốc gia của Mỹ.

Những món quà mang dấu ấn văn hóa và biểu tượng quốc gia là một phần trong các hoạt động ngoại giao cấp cao. Chúng tạo cơ hội để các nhà lãnh đạo thể hiện sự trân trọng, đồng thời giúp công chúng tiếp cận quan hệ song phương qua những hình ảnh gần gũi hơn so với các cuộc đàm phán chính sách.

Trong trường hợp của Mỹ và Trung Quốc, ý nghĩa của những cử chỉ như vậy càng đáng chú ý khi hai nước vẫn có những bất đồng liên quan đến thương mại, công nghệ và vấn đề Đài Loan (Trung Quốc). Dù không thể thay thế việc giải quyết các khác biệt về lợi ích, những món quà mang tính biểu tượng có thể góp phần tạo thêm không gian cho thiện chí và giao lưu.

Ngoại giao gấu trúc: Cây cầu kết nối từ năm 1972

Bên cạnh hoa hồng, một biểu tượng khác tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng Mỹ là gấu trúc khổng lồ. Ngày 27/9, hai chú gấu trúc Ping Ping và Fu Shuang đã đến Vườn thú Atlanta theo thỏa thuận cho mượn kéo dài 10 năm.

Hai chú gấu dự kiến sẽ được cách ly trong 1 tháng trước khi ra mắt công chúng vào ngày 6/11, tại cơ sở vừa được cải tạo với kinh phí 6 triệu USD. Vườn thú Atlanta là một trong 3 vườn thú tại Mỹ đang nuôi gấu trúc khổng lồ.

Gấu trúc có nguồn gốc từ miền Trung và Tây Nam Trung Quốc, được xem là báu vật quốc gia. Theo các thỏa thuận cho mượn quốc tế, Trung Quốc vẫn giữ quyền sở hữu đối với những cá thể được đưa ra nước ngoài.

Truyền thống được gọi là “ngoại giao gấu trúc” bắt đầu từ năm 1972, sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Richard Nixon tới Trung Quốc. Bắc Kinh khi đó tặng hai chú gấu trúc Ling-Ling và Hsing-Hsing cho một vườn thú ở Washington. Những con vật nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng Mỹ, góp phần tạo nên một cầu nối gần gũi giữa hai quốc gia sau nhiều thập kỷ quan hệ đóng băng. Chính phủ Mỹ sau đó gửi tặng Trung Quốc một cặp bò xạ hương.

Về sau, Trung Quốc chuyển từ hình thức tặng gấu trúc sang cho mượn, gắn với mục tiêu bảo tồn loài động vật đang bị đe dọa. Tuy thay đổi về cơ chế, gấu trúc vẫn là một biểu tượng nổi bật trong quan hệ giao lưu giữa hai nước.

Từ những bông hồng khiến ông Trump trầm trồ đến các món quà biểu tượng và những chú gấu trúc tại Mỹ, ngoại giao quà tặng cho thấy những cử chỉ nhỏ đôi khi có thể tạo nên những câu chuyện đáng chú ý trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, giá trị của những biểu tượng này cuối cùng vẫn nằm ở khả năng bổ trợ cho đối thoại và hợp tác thực chất giữa Washington và Bắc Kinh, trong bối cảnh hai bên tiếp tục xử lý những khác biệt về lợi ích chiến lược.

(Tổng hợp)