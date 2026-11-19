“Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình hợp tác với nhau. Đó là mối quan hệ lẽ ra không bao giờ được phép hình thành. Các bạn biết đấy, họ vốn là những đối thủ tự nhiên, nhưng chính ông Obama, chứ không phải ông Biden, đã đẩy họ xích lại gần nhau vì vấn đề năng lượng,” Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Fox News sáng 19/11 giờ Việt Nam.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, đất đai và năng lượng là những yếu tố khiến Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau.

“Xét về tương quan, Trung Quốc có 1,4 tỷ dân trên một diện tích lãnh thổ tương đối nhỏ. Trong khi đó, Nga trải dài trên 11 múi giờ và là quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn nhất thế giới, vượt xa các quốc gia khác. Trung Quốc cần đất đai. Vì vậy, đó là điều tất yếu,” ông Donald Trump nói.

“Nhưng chính ông Obama đã đẩy họ xích lại gần nhau vì vấn đề năng lượng. Đó là một điều tồi tệ. Suốt cuộc đời mình, tôi luôn đọc được rằng không bao giờ nên để Nga và Trung Quốc liên kết với nhau. Đó giống như bài học vỡ lòng trong chính trị. Thế nhưng, Tổng thống Obama đã đẩy họ xích lại gần nhau. Điều đó xuất phát từ thực tế rằng Trung Quốc rất cần năng lượng, trong khi Nga có nguồn năng lượng,” Tổng thống Mỹ nhận định.

Tuy nhiên, theo ông Donald Trump, Mỹ “đang làm rất tốt” bởi cả Nga và Trung Quốc “đều có thiện cảm với Trump”. “Còn chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi rời nhiệm sở thì tôi không thể nói trước, nhưng mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp,” nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Quan hệ Mỹ - Trung Quốc

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc hiện rất tốt đẹp.

“Đó là mối quan hệ hữu nghị, một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng. Các bạn cũng đã chứng kiến lễ đón hôm qua, một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Trung Quốc. Chưa từng có Chủ tịch Trung Quốc nào làm như vậy.

Ông Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo rất được kính trọng, một trong những vị Chủ tịch vĩ đại của Trung Quốc. Ông ấy chưa từng trực tiếp ra sân bay đón ai,” Tổng thống Donald Trump nói.

Trước đó, chiều 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trực tiếp ra sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tới tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Đây là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình trực tiếp ra sân bay đón một nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Trung Quốc vào năm 2013.

Động thái này nhằm đáp lại cử chỉ tương tự của Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ của nhà lãnh đạo Trung Quốc hồi tháng 9.

“Đây là một thắng lợi lớn đối với chúng tôi. Đó cũng là một thắng lợi lớn đối với Trung Quốc,” ông Trump bình luận trong cuộc phỏng vấn với Fox News sáng 19/11.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón ông Donald Trump tại sân bay chiều 18/11. Ảnh: Tân Hoa xã

Tình hình xung đột với Iran

Khi phóng viên đề cập đến việc Nga và Trung Quốc có quan hệ tốt với Iran, Tổng thống Donald Trump cho rằng Moscow và Bắc Kinh “chỉ cung cấp một số thông tin” cho Tehran.

“Người ta nói rằng Trung Quốc đang hợp tác với Iran hay Nga đang hợp tác với Iran. Không, họ chỉ cung cấp một số thông tin. Chúng tôi có tất cả những thông tin mà họ cung cấp. Chúng tôi biết chính xác họ đang cung cấp những gì. Đó chỉ là những thứ không đáng kể. Nếu muốn nói về sự hợp tác thực sự, thì đó là khi họ điều các tàu chiến đi cùng một tàu chở dầu lớn, với bảy tàu chiến ở mỗi bên... Đó mới gọi là xung đột,” ông Donald Trump nói.

Khi được hỏi liệu ông có dự định đề nghị Trung Quốc và Nga hỗ trợ chấm dứt cuộc xung đột với Iran hay không, Tổng thống Trump trả lời:

“Chúng tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Chúng tôi đã đánh bại lực lượng hải quân, không quân và phòng không của Iran. Năng lực tên lửa của họ hiện chỉ còn khoảng 12 - 13% so với trước đây. Và họ muốn đạt được một thỏa thuận. Tôi sẽ không đề nghị sự giúp đỡ. Thực tế, Nga và Trung Quốc đã đối xử rất tốt với chúng tôi”.

Theo TASS, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov xác nhận cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra sau phiên họp toàn thể của Hội nghị Cấp cao APEC ngày 19/11. Sau đó, ông Putin và ông Trump sẽ cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia cuộc hội đàm ba bên tại nhà khách quốc gia Kỳ Lân Sơn Trang ở Thâm Quyến lúc 14h30 giờ địa phương (13h30 giờ Việt Nam).