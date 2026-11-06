Ông Trump lên tiếng bảo vệ Bộ trưởng Quốc phòng sau thất bại bầu cử

Tổng thống Donald Trump ngày 4/11 bác bỏ khả năng thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, khẳng định ông vẫn đang làm tốt công việc.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về tương lai chính trị của người đứng đầu Lầu Năm Góc sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Phát biểu trước báo giới, khi được hỏi liệu có cân nhắc cách chức ông Hegseth hay không, ông Trump trả lời: "Không, tôi nghĩ ông ấy đang làm rất tốt công việc của mình".

Đảng Dân chủ giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử giữa kỳ, qua đó kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Kết quả này được cho là phản ánh sự bất bình của cử tri đối với chính sách của chính quyền Trump, trong đó có cuộc xung đột tại Trung Đông.

Phản ứng của ông Trump khác với cách cựu Tổng thống George W. Bush xử lý tình hình sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2006.

Khi đó, sự phản đối của cử tri đối với chiến tranh Iraq góp phần giúp đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội. Ông Bush sau đó thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld.

Dù công khai bảo vệ ông Hegseth, một số nguồn tin cho biết Nhà Trắng vẫn có thể cân nhắc phương án thay thế.

Một cố vấn của ông Trump nhận định Bộ trưởng Quốc phòng có nguy cơ trở thành người phải chịu trách nhiệm cho những hệ quả chính trị từ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Ông Hegseth từng được Tổng thống Trump mô tả là một trong những người thúc đẩy mạnh mẽ chiến dịch này.

Tuy nhiên, quyết định tấn công Iran cũng khiến Bộ trưởng Quốc phòng vấp phải chỉ trích, kể cả từ một số nghị sĩ Cộng hòa. Hạ nghị sĩ Thomas Massie hồi đầu năm đã đề xuất các điều khoản luận tội ông Hegseth, cáo buộc ông lạm dụng quyền lực khi triển khai chiến dịch mà không được Quốc hội phê chuẩn.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis ngày 3/11 cũng công khai gây sức ép, cho rằng cần xem xét liệu ông Hegseth có còn là người phù hợp để đại diện chính quyền trình bày đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỷ USD trước Quốc hội hay không.

Quan hệ căng thẳng giữa Bộ trưởng và một số nghị sĩ được cho là đang gây khó khăn cho việc thúc đẩy kế hoạch này.

Trong khi đó, đảng Dân chủ tuyên bố sẽ điều tra cách ông Hegseth điều hành Lầu Năm Góc. Các nội dung được quan tâm gồm quyết định tấn công Iran, việc cách chức một số sĩ quan cấp cao, chính sách đối với Ukraine và các chiến dịch tập kích tàu thuyền bị nghi buôn lậu ma túy ngoài khơi Mỹ Latin.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định ông Hegseth sẽ tiếp tục thực hiện chương trình nghị sự của Tổng thống Trump, đồng thời bác bỏ những cáo buộc về sai phạm.

Tuy nhiên, sức ép từ Quốc hội và những tranh cãi liên quan đến hoạt động quân sự đang khiến vị trí của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục được chú ý.