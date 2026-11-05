Ông Trump lần đầu xuất hiện sau thất bại bầu cử giữa kỳ

Ngày 4/11, Tổng thống Donald Trump đến thăm công trường xây dựng phòng đại tiệc trong khuôn viên Nhà Trắng. Đây là lần đầu ông xuất hiện trước công chúng kể từ khi đảng Cộng hòa để mất quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện vào tay đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Tại công trường, ông Trump giới thiệu dự án trị giá 400 triệu USD, mô tả đây là một trong những phòng đại tiệc lớn và đẹp nhất thế giới.

Tổng thống Mỹ cho biết công trình sẽ sử dụng đá cẩm thạch cao cấp để lát sàn, trong khi hệ thống tường được thiết kế với nhiều kính. Ông nói các tổng thống Mỹ đã mong muốn xây dựng một phòng đại tiệc như vậy suốt 150 năm qua.

Ông Trump chỉ đề cập đến thất bại bầu cử khi được phóng viên đặt câu hỏi. Tổng thống Mỹ thừa nhận nhận định của Phó tổng thống JD Vance rằng cuộc xung đột với Iran là nguyên nhân chính khiến đảng Cộng hòa thất bại phần lớn chính xác.

Chiến sự khiến giá xăng tăng, làm gia tăng bất mãn của cử tri trước áp lực chi phí sinh hoạt.

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định nếu được quyết định lại, ông vẫn lựa chọn tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Tổng thống Mỹ cho rằng đây là giải pháp cần thiết về lâu dài để ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân..

Ông Trump cũng tuyên bố sẽ tìm cách hợp tác với đảng Dân chủ, nhưng cảnh báo sẽ phủ quyết những dự luật không được ông ủng hộ. Tổng thống Mỹ đồng thời cho rằng việc các đối thủ tìm cách luận tội ông lần thứ ba sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho đảng Dân chủ.

Trong chuyến thăm, ông Trump ký tên lên một thanh dầm thép phục vụ dự án phòng đại tiệc, đồng thời bảo vệ quyết định cải tạo Nhà Trắng trước những chỉ trích cho rằng ông dành quá nhiều sự chú ý cho công trình này. Ông nhấn mạnh Nhà Trắng là biểu tượng cao quý của nước Mỹ và cần được duy trì trong tình trạng hoàn hảo.

Thất bại của đảng Cộng hòa được đánh dấu bằng việc đảng Dân chủ giành lại 7 ghế Thượng viện tại các bang Bắc Carolina, Nam Carolina, Iowa, Kansas, Ohio, Texas và Maine. Một số bang trong số này vốn là thành trì của đảng Cộng hòa trong nhiều thập kỷ.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer ngày 4/11 tuyên bố cuộc chiến Iran phải chấm dứt, đồng thời gợi ý sử dụng quyền kiểm soát ngân sách liên bang để gây sức ép lên Nhà Trắng.

Trong khi đó, Hakeem Jeffries, người dự kiến trở thành Chủ tịch Hạ viện tiếp theo, mô tả kết quả bầu cử là cơn sóng thần chính trị.

Ông dự đoán đảng Dân chủ có thể giành tới 255 trong tổng số 435 ghế tại Hạ viện sau khi hoàn tất kiểm phiếu.

Chủ tịch Hạ viện đương nhiệm Mike Johnson cho biết ông sẽ không tham gia cuộc đua trở thành lãnh đạo phe thiểu số tại cơ quan này trong khóa mới.