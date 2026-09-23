Ông Trump lần đầu gặp Tổng thống lâm thời Venezuela

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez ngày 22/9 cho biết bà đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Đây là lần đầu 2 nhà lãnh đạo gặp trực tiếp kể từ khi lực lượng Mỹ bắt cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trong chiến dịch hồi tháng 1/2026.

"Chúng tôi đã có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump", bà Rodríguez viết trên mạng xã hội X, cho biết 2 bên thảo luận về củng cố quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, an ninh cùng những vấn đề hai nước cùng có lợi.

Bức ảnh được bà Rodríguez đăng cho thấy ông Trump giơ ngón tay cái, trong khi bà tạo hình chữ V bằng 2 ngón tay.

Cuộc gặp diễn ra trong một buổi tiếp đón do ông Trump tổ chức tại New York trong thời gian các lãnh đạo thế giới tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Bà Rodríguez cho biết Venezuela muốn thúc đẩy đối thoại và ưu tiên ngoại giao nhằm phục vụ lợi ích quốc gia.

Đây cũng là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của bà kể từ khi đảm nhiệm chức Tổng thống lâm thời Venezuela sau khi ông Maduro bị bắt.

Theo Reuters, phái đoàn Venezuela tới New York lần này có các quan chức phụ trách kinh tế, dầu mỏ cùng đại diện tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA.

Caracas đang đàm phán với Washington, các tổ chức tài chính quốc tế và doanh nghiệp về năng lượng, khai khoáng và tái cơ cấu nợ.

Reuters cho biết Venezuela đang tìm cách thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh chính quyền bà Rodríguez thúc đẩy khôi phục ngành dầu khí và khai khoáng.

Washington cũng đang tìm cách mở rộng tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản của Venezuela, trong đó có vàng.

Vấn đề dầu mỏ đặc biệt được chú ý trong quan hệ Mỹ-Venezuela. Chính quyền ông Trump đã thúc đẩy việc khôi phục ngành dầu khí Venezuela sau khi Washington bắt ông Maduro.

Các công ty dầu khí quốc tế cũng đang đàm phán để mở rộng hoạt động tại nước này.

Cuộc gặp tại New York cho thấy quan hệ Washington-Caracas đang chuyển sang giai đoạn tập trung nhiều hơn vào hợp tác kinh tế, năng lượng và khai khoáng, sau nhiều năm căng thẳng dưới thời ông Maduro.