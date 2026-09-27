Ông Trump lại đưa ra đề xuất gây tranh cãi về vaccine

Tổng thống Donald Trump phát biểu với báo giới. Ảnh: Nhà Trắng

Phát biểu tại Nhà Trắng mới đây, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ sẽ khuyến nghị chia một số loại vaccine dành cho trẻ em thành 5 mũi tiêm, mỗi mũi chứa khoảng 20% liều thông thường và được tiêm cách nhau 6 tháng.

“Thay vì để một đứa trẻ đến và có một lượng lớn các loại vaccine khác nhau được đưa vào một phần lớn cơ thể... chúng tôi sẽ khuyến nghị tiêm 5 liều, đánh dấu lần lượt 1, 2, 3, 4, 5 và tiêm cách nhau 6 tháng, để một lượng nhỏ vaccine được đưa vào cơ thể”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng cho biết một số vaccine đã được loại khỏi lịch tiêm chủng vì trẻ chưa cần đến chúng cho tới khi lớn hơn. Tổng thống Mỹ không nói rõ những vaccine nào được đề cập, ngoài vaccine bại liệt mà ông đánh giá là “đã rất tuyệt vời”.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ hiện cũng chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về kế hoạch “chia nhỏ vaccine” mà ông Trump công bố. Tuy nhiên, phân tích về đề xuất mới của Tổng thống Mỹ, Tiến sĩ Paul Offit, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Vaccine thuộc Bệnh viện Nhi Philadelphia cho rằng việc chia nhỏ vaccine sẽ không có hiệu quả.

Theo ông, liều lượng vaccine được xác định qua quá trình nghiên cứu rất dài, nhằm tạo ra đáp ứng miễn dịch đủ để bảo vệ cơ thể. Nếu giảm lượng vaccine xuống dưới mức cần thiết, vaccine có thể không tạo được đáp ứng miễn dịch hiệu quả.

“Điều Tổng thống đề xuất sẽ không hiệu quả. Về cơ bản, ông ấy đang nói rằng muốn tiêm vaccine theo cách khiến vaccine không thể bảo vệ cơ thể”, ông Offit nói với CNN.

Tiến sĩ Paul Offit cũng bác bỏ quan niệm cho rằng việc tiêm vaccine có thể làm “quá tải” hệ miễn dịch của trẻ. Theo chuyên gia này, hệ miễn dịch mỗi ngày phải xử lý một lượng lớn virus, vi khuẩn và các tác nhân từ môi trường; lượng tác nhân miễn dịch từ vaccine là rất nhỏ so với những gì cơ thể tiếp xúc tự nhiên.

Trước đó, hồi tháng 8, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm thay đổi cách tiếp cận của chính phủ liên bang đối với vaccine trẻ em, trong đó đề xuất kéo dài lịch tiêm và tách vaccine sởi - quai bị - rubella (MMR) thành 3 mũi riêng biệt.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng những thay đổi về này có thể dẫn tới “sự sụt giảm rất lớn về tự kỷ”. Tuy nhiên, CNN dẫn các nghiên cứu khoa học quy mô lớn cho biết không có bằng chứng về mối liên hệ giữa vaccine và tự kỷ.