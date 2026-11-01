Ông Trump kỳ vọng Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận trước hội ghị G20

Theo hãng thông tấn Anadolu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/10 thừa nhận đang có "cơ hội rất tốt" để chấm dứt cuộc xung đột Ukraine, đồng thời để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Trước đây tôi chưa từng đề cập đến khả năng cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ sớm kết thúc, bởi ai cũng biết bất đồng giữa ông Putin và ông Zelensky là rất lớn. Nhưng giờ tôi tin chúng ta đang có cơ hội rất tốt để giải quyết vấn đề này", ông Trump cho hay.

Khi được hỏi về thông tin cho rằng Nga và Ukraine có thể đạt thỏa thuận tại hội nghị G20, nhà lãnh đạo Mỹ không loại trừ khả năng này, đồng thời bày tỏ tin tưởng các cuộc đàm phán có thể tạo ra đột phá.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

“Tôi nghĩ có cơ hội rất lớn để chúng ta giải quyết được vấn đề trước hội nghị. Chúng tôi cũng đang xúc tiến nhiều thỏa thuận khác”, ông Trump nói.

Trái ngược với Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lại tỏ ra thận trọng khi nói về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình thông qua đàm phán giữa Ukraine và Nga.

"Tôi không biết liệu có thể đạt được hòa bình thông qua đàm phán ở Ukraine hay không. Đó chính là điều chúng tôi đang tìm cách xác định. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để xem liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không. Nhưng tôi không có mặt ở đây để nói với mọi người rằng chúng ta đang tiến gần đến một thỏa thuận", ông Rubio nói trong cuộc họp các ngoại trưởng G20 ngày 31/10.

Cũng theo ông Rubio, Tổng thống Zelensky có thể tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 nếu nhận được lời mời từ Tổng thống Trump. Trước đó, chính phủ Mỹ đã gửi lời mời Tổng thống Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 từ tháng 9.

Hội nghị thượng định G20 dự kiến sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral của nhà lãnh đạo Mỹ ở Florida vào tháng 12 năm nay.