Ông Trump ký sắc lệnh ngăn người kế nhiệm sửa Phòng Bầu dục

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh "Việc thành lập Đài tưởng niệm Quốc gia Phòng Bầu dục", tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng tại Washington, DC, Mỹ, ngày 5/11. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump hôm 5/11 (giờ địa phương) ký sắc lệnh nhằm bảo vệ hai không gian lịch sử là Phòng Bầu dục và Phòng Nội các, ngăn các tổng thống kế nhiệm tùy ý cải tạo hoặc thay đổi lớn, theo Reuters.

Ông Trump cho biết sắc lệnh là bước đi đầu tiên hướng tới việc công nhận hai khu vực thuộc Cánh Tây Nhà Trắng là di tích quốc gia, qua đó ghi nhận vị trí của chúng trong lịch sử nước Mỹ.

Theo nội dung sắc lệnh, Nhà Trắng vốn đã được công nhận là một địa danh lịch sử cấp quốc gia. Tuy nhiên, văn bản cho rằng Phòng Bầu dục vẫn cần được công nhận riêng và có cơ chế bảo vệ tương xứng, bởi đây là một công trình mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với nước Mỹ.

“Nếu họ muốn nói rằng ‘không dùng Phòng Bầu dục nữa, hãy biến nó thành hình vuông’, thì họ sẽ phải trình vấn đề lên Quốc hội. Hy vọng Quốc hội đủ sáng suốt để không cho phép điều đó xảy ra”, ông Trump nói.

Động thái được đưa ra chỉ hai ngày sau cuộc bầu cử giữa kỳ, trong đó đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội. Từ tháng 1/2027, đảng Dân chủ sẽ nắm thế đa số, hạn chế đáng kể khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự của ông Trump trong những năm cuối nhiệm kỳ.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, ông Trump đã tiến hành hàng loạt thay đổi tại khuôn viên dinh tổng thống. Phòng Bầu dục được bổ sung nhiều chi tiết trang trí mạ vàng, Vườn Hồng bị lát lại, Cánh Đông bị phá dỡ để xây phòng khiêu vũ, trong khi hồ phản chiếu tại Đài tưởng niệm Lincoln cũng được cải tạo.

Những thay đổi này vấp phải sự phản đối, thậm chí đối mặt với các thách thức pháp lý, nhưng đến nay chưa khiến ông Trump từ bỏ kế hoạch.

Các chi tiết, đồ vật xa hoa tại Phòng bầu dục và Phòng Nội các của ông Trump. Ảnh: Reuters.

Lễ ký sắc lệnh hôm 5/11 là lần thứ ba trong tuần ông Trump giới thiệu những dự án mà ông đặc biệt quan tâm. Hôm 2/11, trong bài phát biểu được xem là thông điệp cuối cùng gửi tới cử tri trước ngày bầu cử, ông công bố hồ phản chiếu tại Đài tưởng niệm Lincoln sau khi được cải tạo. Đến ngày 4/11, ngay sau thất bại của đảng Cộng hòa, ông dẫn phóng viên tham quan công trường xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng.

Ông Trump viện dẫn giá trị lịch sử của Phòng Bầu dục và Phòng Nội các để giải thích lý do cần bảo vệ hai địa điểm này. Đây là nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng về đối nội và đối ngoại của Mỹ, đồng thời vẫn giữ nguyên vị trí kể từ thập niên 1930.

Đáng chú ý, trong buổi ký sắc lệnh, trên bàn làm việc của ông Trump xuất hiện chiếc mũ đỏ có dòng chữ “VETO” (quyền phủ quyết).

Khi được phóng viên hỏi liệu tổng thống kế nhiệm có thể tháo bỏ toàn bộ những chi tiết trang trí mạ vàng mà ông đưa vào Nhà Trắng hay không, ông Trump đáp: “Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, miễn là thực hiện cẩn thận”.