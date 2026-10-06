Ông Trump ký sắc lệnh miễn thuế khi mua dầu diesel

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép tất cả người dân Mỹ mua dầu diesel miễn thuế. (Ảnh: AP/Charlie Riedel)

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Nebraska, Tổng thống Mỹ cho biết sắc lệnh hành pháp này "sẽ cho phép mọi người mua dầu diesel đỏ mà không phải đóng thuế".

Dầu diesel đỏ, hay dầu diesel địa hình, là loại nhiên liệu được nhuộm màu đỏ để thể hiện ưu đãi thuế. Vị nghị sĩ đảng Cộng hòa thừa nhận ông không quen thuộc với loại nhiên liệu này: "Tôi không biết nó là gì, nhưng dù sao thì người ta nói nó rất tốt", ông nói đùa với đám đông.

Tuy nhiên, một bản ghi nhớ do Nhà Trắng công bố hôm thứ Hai đã vạch ra một biện pháp hạn chế hơn so với biện pháp mà tổng thống đã công bố trên sân khấu. Thay vì xóa bỏ thuế, sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hoãn việc thanh toán thuế dầu diesel đỏ của người lái xe cho đến cuối năm, không tính lãi suất hoặc phạt, và cố gắng hủy bỏ hoàn toàn thuế này. Theo Nhà Trắng, các cơ quan liên bang và thống đốc các tiểu bang có thể lựa chọn tạm dừng kiểm tra và miễn trừ người lái xe khỏi nghĩa vụ nộp thuế này.

Giá dầu diesel đang đạt mức kỷ lục

Giá xăng đã đạt mức cao kỷ lục do cuộc chiến ở Iran, điều này đang gây áp lực lên Đảng Cộng hòa chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quốc hội.

Tuy nhiên, bản ghi nhớ do Nhà Trắng công bố không đề cập đến Iran, mà chỉ nhắc đến xung đột ở Ukraine và tình trạng thiếu hụt công suất lọc dầu toàn cầu. Bản ghi nhớ cũng cáo buộc đảng Dân chủ đóng cửa các nhà máy lọc dầu để ưu tiên các chính sách bảo vệ môi trường.

Tại cuộc mít tinh ở Nebraska, ông Donald Trump cũng ca ngợi thỏa thuận đạt được với châu Âu về việc giải phóng 100 triệu thùng dầu mỏ tinh chế từ kho dự trữ chiến lược trong bốn tháng tới. Trước đó, ông cũng đã đề cập đến lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ, loại nhiên liệu dùng cho xe tải, máy móc nông nghiệp và thiết bị xây dựng.

Giá dầu diesel tại Hoa Kỳ đã đạt mức kỷ lục, vượt quá 6 đô la một gallon trong những tuần gần đây. Các hạn chế xuất khẩu do Nga, nhà cung cấp chính, áp đặt sau các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở dầu mỏ của nước này, đã làm gia tăng áp lực lên thị trường toàn cầu.

Nh.Thạch