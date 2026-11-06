Ông Trump ký sắc lệnh hành pháp đầu tiên sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, những quy định này sẽ ngăn chặn người kế nhiệm trong tương lai phá bỏ hoặc đảo ngược thay đổi về thiết kế mà ông thực hiện đối với không gian trên.

“Những thay đổi này sẽ không thể bị tháo dỡ, phá hủy hay can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào. Về bản chất, chúng được xếp vào diện tượng đài quốc gia, một di tích lịch sử cấp liên bang. Điều này sẽ khiến không ai có thể phá hủy không gian tuyệt vời ấy”, ông Trump nói với phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Tổng thống Donald Trump cầm trên tay sắc lệnh hành pháp ký tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Nỗ lực của ông Trump nhằm bảo vệ những thay đổi mà ông thực hiện tại Nhà Trắng để đánh dấu những quyết định hành pháp đầu tiên được ban hành kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3/11. Đây đồng thời là hoạt động thứ 3 trong tuần liên quan đến nỗ lực thay đổi diện mạo Nhà Trắng và Thủ đô Washington D.C. của Tổng thống Mỹ.

Trước đó, ngay trước ngày bầu cử, ông Trump có bài phát biểu tại Hồ Phản chiếu, nơi ông dành ít nhất 20 phút để trình bày chi tiết về kế hoạch cải tạo địa điểm lịch sử này. Đến ngày 4/11, ông tiếp tục đưa phóng viên tham quan công trường xây dựng phòng đại tiệc ở Nhà Trắng.

Trong năm qua, Tổng thống Trump tập trung triển khai nhiều dự án cải tạo và thay đổi tại Washington D.C., từ kế hoạch đổi tên và nâng cấp Trung tâm Kennedy đến xây dựng sân golf tại Thủ đô.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tiến hành tân trang nhiều không gian bên trong Nhà Trắng, trong đó có việc ốp đá cẩm thạch tại phòng tắm Lincoln nằm gần Phòng ngủ Lincoln, trên tầng hai của Nhà Trắng và Phòng Bầu dục. Riêng tại Phòng Bầu dục, ông còn lắp đặt nhiều chi tiết trang trí mạ vàng dọc những bức tường.

Trong diễn biến liên quan, ông Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ về đà lao dốc mạnh của thị trường chứng khoán, đồng thời chỉ trích Đảng Dân chủ.

Cùng với đó, việc đảng này sắp kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện khiến giới đầu tư lo ngại về khả năng nhiều tập đoàn công nghệ lớn phải đối mặt với những cuộc điều tra, cũng như nguy cơ các quy định nghiêm ngặt sẽ kìm hãm tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).

(Nguồn: Politico)