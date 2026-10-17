Ông Trump ký sắc lệnh bãi bỏ lệnh trừng phạt Nga

Tối thứ Sáu (ngày 16/10), Tổng thống Donald Trump đã ban hành sắc lệnh bãi bỏ việc thực thi các điều khoản trừng phạt, hạn chế và thuế quan đối với Nga được quy định trong Đạo luật Trừng phạt Nga (mang tên cố Thượng nghị sĩ Lindsey O. Graham). Đạo luật này vừa được Quốc hội Mỹ thông qua và chính Tổng thống ký ban hành hồi tháng trước, dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 18/10.

Theo nội dung sắc lệnh, Tổng thống Trump khẳng định ông đã đệ trình lên Quốc hội chứng nhận rằng việc miễn trừ trừng phạt vào thời điểm hiện tại là “vì lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ”. Luật ban hành trước đó cho phép Nhà Trắng quyền hạn rộng rãi trong việc tạm hoãn hoặc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt nếu đưa ra được chứng nhận này.

Đạo luật Graham ban đầu được thiết kế nhằm gia tăng áp lực kinh tế tối đa lên Điện Kremlin thông qua các công cụ mạnh tay: áp thuế lên tới 100% đối với các quốc gia nhập khẩu năng lượng của Nga, áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Nga nhập vào Mỹ, đồng thời siết chặt quản lý hệ thống ngân hàng và “hạm đội ngầm” vận tải dầu.

Đáng chú ý, sắc lệnh không ấn định thời hạn kết thúc cụ thể đối với các biện pháp miễn trừ. Chính quyền Mỹ vẫn duy trì khả năng khôi phục các biện pháp trừng phạt khi xét thấy cần thiết, đồng thời tiếp tục theo dõi hoạt động mua dầu khí Nga và những hành vi né tránh trừng phạt. Các lệnh trừng phạt Nga đã có hiệu lực trước đó không tự động bị bãi bỏ.

Động thái miễn trừ trừng phạt của Nhà Trắng diễn ra ngay sau khi Tổng thống Trump đạt được thỏa thuận với Moscow cho phép Mỹ và thị trường toàn cầu nhập khẩu sản phẩm dầu diesel từ Nga. Quyết định này nhằm hạ giá nhiên liệu đang tăng cao tại Mỹ do ảnh hưởng từ chiến sự Iran và cuộc khủng hoảng cung ứng toàn cầu, trong bối cảnh cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Nhiều nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích. Một nhóm nghị sĩ đã gửi thư phản đối, cho rằng việc dỡ bỏ trừng phạt vô hình trung mở lại nguồn thu năng lượng cho Điện Kremlin và đi ngược lại tinh thần ban đầu của Đạo luật Graham.