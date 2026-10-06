Ông Trump ký lệnh xử bắn cựu bác sĩ thảm sát tại căn cứ quân sự Mỹ

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell ngày 5/10 cho biết Tổng thống Donald Trump đã chấp thuận đề nghị của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth về việc thi hành án tử hình đối với Hasan bằng hình thức xử bắn.

Thời gian và địa điểm thi hành án sẽ do Bộ trưởng Lục quân Mỹ quyết định. “Ngày phán xét dành cho Hasan cuối cùng cũng đã đến”, ông Parnell nhấn mạnh.

Nếu được thực hiện, Hasan sẽ trở thành quân nhân Mỹ đầu tiên bị xử tử trong hơn 60 năm.

Nidal Hasan. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Bell

Nidal Hasan, công dân Mỹ gốc Palestine, bị tòa án quân sự kết án tử hình vào tháng 8/2013 với 45 cáo buộc, trong đó có 13 tội danh giết người có chủ ý và 32 tội danh cố ý giết người.

Tháng 11/2009, Hasan nổ súng tại một cơ sở y tế ở căn cứ quân sự Fort Hood, Texas, khi nơi này đang chuẩn bị cho các quân nhân được triển khai đến Afghanistan.

Vụ tấn công khiến 13 người thiệt mạng, gồm 12 quân nhân đang tại ngũ và một cựu quân nhân, đồng thời làm 32 người bị thương.

Cảnh sát bắt giữ Hasan ngay tại hiện trường sau khi bắn trúng ông ta, khiến Hasan bị liệt một phần cơ thể.

Trong phiên tòa quân sự, Hasan thừa nhận đã thực hiện vụ xả súng nhưng cho rằng mục đích của mình là ngăn các binh sĩ được triển khai tới Afghanistan và tránh để họ sát hại những người Hồi giáo.

Việc xử tử quân nhân tại Mỹ đặc biệt hiếm. Theo Bộ luật Quân sự Thống nhất, án tử hình đối với quân nhân chỉ có thể được thi hành sau khi được Tổng thống phê chuẩn.

Chính quyền ông Trump hồi tháng 4 đã bổ sung xử bắn vào danh sách các phương thức xử tử được phép sử dụng tại Mỹ, cùng với ngạt khí và điện giật.

Nếu lệnh xử bắn Hasan được thực hiện, ông sẽ là quân nhân đầu tiên bị quân đội Mỹ xử tử kể từ năm 1961. Theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình, quân nhân bị xử tử vào năm 1961 bằng hình thức treo cổ.

Vụ xử bắn gần nhất do quân đội Mỹ thực hiện được ghi nhận vào tháng 11/1945, khi một quân nhân bị xử tử bằng súng trường.