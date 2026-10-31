Ông Trump khôi phục 2 cuộc vận động bầu cử tại Kansas và Iowa

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nytimes

Quyết định khôi phục 2 cuộc vận động bầu cử tại bang Kansas và bang Iowa được đưa ra trong bối cảnh những cuộc thăm dò cho thấy các cuộc đua trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ - vốn diễn ra ở những bang từng là thành trì của đảng Cộng hòa - đang trở nên vô cùng sít sao.

Trước đó, hôm 29-10, chỉ 5 ngày trước ngày bầu cử 3-11, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) thông báo rằng Tổng thống Trump sẽ không tổ chức các cuộc vận động bầu cử tại Kansas và Iowa, với lý do sẽ tập trung vận động cử tri từ xa. RNC khẳng định họ đang ở “vị thế vững chắc” tại cả 2 bang Kansas và Iowa.

Tuy nhiên, vào sáng 30-10, một nguồn thạo tin cho biết các cuộc vận động bầu cử đã được “khôi phục” và sắp xếp lại lịch trình để phù hợp với 19 cuộc vận động cử tri từ xa mà ông Trump cũng sẽ tham gia.

Với quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ đang là tâm điểm, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới được xem như một cuộc trưng cầu ý dân về Tổng thống Trump. Bản thân Tổng thống Trump cũng liên tục kêu gọi cử tri hãy coi như chính ông là người đang có tên trên lá phiếu, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo Mỹ vẫn tiếp tục sụt giảm. Đảng Dân chủ đang hy vọng tận dụng sự bất mãn ngày càng tăng đối với ông Trump để giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Bất chấp những tuyên bố tự tin từ ông Trump và RNC, đảng Dân chủ trong những tháng gần đây ngày càng tin tưởng rằng họ có thể giành được ghế tại các bang vốn được coi là thành trì của đảng Cộng hòa. Một phần lý do là vì nhiều cử tri cảm thấy bất bình trước cách ông Trump xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt - vốn càng trở nên trầm trọng hơn bởi cuộc chiến mà ông phát động nhắm vào Iran.

Theo Guardian