Ông Trump khẳng định tiếp tục duy trì chính sách thuế quan cao

Trả lời báo giới tại Nhà Trắng ngày 5/11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính quyền Mỹ sẽ triển khai nhiều biện pháp mới trong 1-2 tuần tới, đồng thời khẳng định không có ý định từ bỏ chính sách thuế quan.

Ông Trump cho biết hơn 3.000 nhà máy và cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp nước ngoài đang được xây dựng tại Mỹ nhằm tránh thuế nhập khẩu. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, nếu Washington dỡ bỏ thuế quan, hoạt động xây dựng các nhà máy này sẽ bị đình trệ. Ông cảnh báo những doanh nghiệp không xây dựng nhà máy tại Mỹ có thể phải chịu mức thuế từ 50% đến 300%, trong khi các doanh nghiệp đầu tư và vận hành cơ sở sản xuất tại nước này sẽ không phải chịu thuế nhập khẩu. Ông cũng cho rằng Mỹ sẽ lại gia tăng nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines nếu thuế quan bị xóa bỏ.

Trong khi đó, hãng tin KBS World ngày 6/11 cho biết phe Dân chủ đang lên kế hoạch thúc đẩy việc bãi bỏ các biện pháp thuế quan của ông Trump khi Quốc hội mới đi vào hoạt động. Tuy nhiên, khả năng đảo ngược các biện pháp thuế quan trong ngắn hạn không lớn, do phe Dân chủ cần sự ủng hộ của các nghị sĩ Cộng hòa để vượt qua thủ tục cản trở tại Thượng viện và quyền phủ quyết của Tổng thống. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ vẫn có nhiều thẩm quyền hành pháp để tiếp tục triển khai chương trình nghị sự thương mại mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Những tuyên bố mới nhất cho thấy ông Trump vẫn kiên định với chính sách thuế quan, bất chấp sức ép chính trị gia tăng sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.