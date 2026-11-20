Ngày 19/11, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC News trên chuyến bay trở về Washington sau chuyến công du châu Á, Tổng thống Trump cho biết ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã không có cuộc gặp như dự kiến do lịch trình làm việc dày đặc.

Theo phóng viên Gabe Gutierrez của NBC News, ông Trump nói: “Mối quan hệ vẫn tồn tại, nhưng chúng tôi đã không gặp nhau”. Khi được đề cập đến lý do cuộc gặp không diễn ra, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết có quá nhiều cuộc họp và việc sắp xếp cuộc gặp lần này không khả thi. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ có cuộc gặp vào một thời điểm nào đó”.

Trước chuyến công du châu Á trong tuần này, ông Trump từng đề cập khả năng gặp song phương ông Kim Jong-un. Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng, ông Trump đã có 3 cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Các cuộc gặp này nhằm thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, song không đạt được thỏa thuận cụ thể.

Trong khi đó, Triều Tiên tiếp tục duy trì và mở rộng chương trình hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt kéo dài của Liên hợp quốc, đồng thời luật hóa quy chế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và coi đây là yếu tố không thể đảo ngược.

Trước đó, ngày 18/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Trump nghiêm túc với việc thúc đẩy tiếp xúc với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.