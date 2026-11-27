Theo Business Insider, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/11 khẳng định CEO Nvidia Jensen Huang không phải "mối đe dọa an ninh quốc gia", đồng thời ca ngợi việc Nhà Trắng can thiệp để giúp ông Huang phục chức.

"Jensen hoàn toàn không có vấn đề gì. Tôi đã chứng kiến những gì đang xảy ra với Nvidia, những gì đang xảy ra với cổ phiếu và tôi cho rằng việc ông ấy trở lại là một điều tuyệt vời. Chúng tôi đã làm một điều tuyệt vời cho nước Mỹ, thậm chí là cả thế giới, khi đưa ông ấy trở lại", ông Trump cho biết.

Khi được hỏi làm thế nào ông có thể chắc chắn khi Bộ Tư pháp Mỹ chưa xác nhận liệu họ đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về CEO Nvidia hay chưa, Tổng thống Trump trả lời: "Sự tin tưởng của tôi dựa trên những thông tin được cung cấp và tôi có rất nhiều thông tin".

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: NYT

Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông Huang rất vui mừng khi được trở lại công ty, thậm chí còn mô tả đây là "nhiệm kỳ thứ hai". Trong bình luận của mình, Tổng thống Trump cũng dành lời khen cho vợ của ông Huang, gọi bà là người "phi thường".

Trong một diễn biến liên quan, nguồn tin của tờ Wall Street Journal (WSJ) tiết lộ, tình báo Mỹ đã báo cáo với Quốc hội rằng chưa có bằng chứng cho thấy bà Alice Huang, người bị cho là có quan hệ ngoài luồng với CEO Nvidia, là gián điệp nước ngoài.

"Những thông tin tình báo mà Mỹ thu thập được cho đến nay cho thấy mối quan hệ giữa bà Alice Huang và ông Jensen Huang có thể đơn thuần là quan hệ tình cảm nam nữ, chứ không phải một chiến dịch được Trung Quốc điều phối", nguồn tin của WSJ cho hay.

Trước đó, Trung Quốc đã bác bỏ "luận điệu gián điệp" của Mỹ liên quan đến vụ bê bối ngoại tình của CEO Nvidia Jensen Huang, nhấn mạnh đây là "cái cớ" để Washington áp đặt các biện pháp hạn chế công nghệ.