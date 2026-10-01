Ông Trump kêu gọi khởi kiện cựu Chủ tịch Fed vì tham nhũng

“Báo cáo của Tổng Thanh tra về dự án ‘cải tạo’ trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington dưới thời ông Jerome Powell vừa được công bố. Báo cáo nêu rằng đã có ‘những thiếu sót trong công tác quản lý dự án cải tạo’. Chi phí của công trình đã vượt ngân sách ở mức kỷ lục và, ít nhất, ông Powell ‘nên bị buộc phải từ chức khỏi Hội đồng Thống đốc Fed. Nếu không từ chức, ông ấy nên bị Chính phủ Mỹ khởi kiện ở mức độ nghiêm khắc nhất vì tham nhũng hoặc thiếu năng lực, cả hai điều này đều hoàn toàn không thể chấp nhận được,” Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sáng 1/10 giờ Việt Nam.

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết ông đã đề nghị Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche nghiên cứu báo cáo và đưa ra quyết định về cách xử lý đối với một tổ hợp công trình “tương đối nhỏ” nhưng đã vượt ngân sách hàng trăm triệu USD và hiện, theo báo cáo, sẽ tiêu tốn ít nhất 2,5 tỷ USD mà vẫn chưa biết khi nào mới kết thúc.

Theo ông Trump, báo cáo của Tổng Thanh tra cho biết, tính đến tháng 7/2026, hơn 4 năm sau khi dự án bắt đầu, Hội đồng Thống đốc Fed vẫn chưa xác lập mức giá tối đa được bảo đảm cho công trình cải tạo trụ sở.

“Một tình trạng hoàn toàn chưa từng thấy! Trên thực tế, tôi cho rằng con số 2,5 tỷ USD cuối cùng sẽ trở thành 3,5 tỷ USD, thậm chí có thể lên tới 4 tỷ USD vào thời điểm họ hoàn thành, và công trình có thể sẽ chẳng bao giờ được xây dựng đúng cách,” ông Donald Trump viết.

Người đứng đầu Nhà Trắng nhận định những hạng mục cải tạo trụ sở Fed dưới thời Chủ tịch Jerome Powell “chỉ là những hạng mục hoàn thiện phẳng, nhàm chán và thậm chí dưới mức trung bình”.

“Vẻ đẹp tráng lệ, những trần và tường được chạm khắc tinh xảo cùng rất nhiều chi tiết khác từng khiến tòa nhà Fed trở nên nổi bật sẽ không bao giờ được tái hiện. Tôi có thể thực hiện một dự án cải tạo tốt hơn rất nhiều chỉ với 25 triệu USD, vẫn bảo tồn hoàn toàn vẻ tráng lệ của công trình mà thậm chí còn dư tiền. Họ đã phá hủy hoàn toàn vẻ đẹp và lịch sử huy hoàng của tòa trụ sở Fed. Đây là lỗi của Jerome Powell và ông ấy phải bị buộc từ chức ngay lập tức!” Tổng thống Donald Trump viết.

Fed chưa phản hồi những tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Jerome Powell kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Fed ngày 15/5, song vẫn là thành viên Hội đồng Thống đốc Fed với nhiệm kỳ kéo dài đến tháng 1/2028.

Trước đó, ngày 30/12/2025, Tổng thống Donald Trump cũng đã bày tỏ mong muốn khởi kiện cựu Chủ tịch Fed, cho rằng chính sự quản lý yếu kém của ông Jerome Powell đã khiến chi phí dự án cải tạo trụ sở Fed tăng quá cao.

“Chúng tôi đang cân nhắc việc khởi kiện ông Jerome Powell vì sự bất tài. Hãy nghĩ mà xem, trụ sở Fed không phải là công trình xuất sắc. Chúng chỉ là những tòa nhà nhỏ. Ông ấy nói chi phí cải tạo sẽ đội lên thành 4 tỷ USD!” Reuters dẫn phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida (Mỹ).

Đến ngày 11/1, Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Đặc khu Columbia mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Jerome Powell. Cuộc điều tra liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed tại Washington và việc liệu ông Powell có khai man trước Quốc hội về quy mô của dự án này hay không.

Về phần mình, trong tuyên bố được đăng tải trên trang chủ Fed cùng ngày 11/1, ông Jerome Powell cho rằng “mối đe dọa” không xuất phát từ dự án cải tạo các tòa nhà của Fed mà đến từ hệ quả của việc “Fed thiết lập lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất của chúng tôi về lợi ích công chúng, thay vì làm theo mong muốn của Tổng thống”.

Tổng thống Trump kiểm tra dự án cải tạo trụ sở Fed ở Washington. Ảnh: Nhà Trắng