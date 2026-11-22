Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 kêu gọi tỷ phú Jensen Huang đưa ra lời xin lỗi và quay trở lại vị trí CEO Nvidia, sau khi ông rời ghế lãnh đạo tập đoàn giữa những thông tin gây tranh cãi về đời tư.

"Tôi rất muốn thấy ông ấy quay trở lại. Chúng ta đang nói đến một trong những bộ óc xuất chúng nhất thế giới, vậy ông ấy sẽ đi đâu?", ông Trump nói với các phóng viên.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Jensen Huang xứng đáng có cơ hội thứ hai và đánh giá ông là một người tốt, dù đã đưa ra một số quyết định sai lầm.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, ông Huang cần đưa ra lời xin lỗi chân thành trước khi trở lại điều hành Nvidia. Ông đặc biệt nhắc đến vai trò của vị tỷ phú trong quá trình phát triển dòng chip Blackwell, một trong những sản phẩm tiên tiến nhất của tập đoàn.

"Nếu Nvidia thông minh, họ nên mời ông Huang quay trở lại", ông Trump nhận xét.

Tổng thống Mỹ tiết lộ đã trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về Jensen Huang trong cuộc gặp tại Thâm Quyến hồi tuần này.

Theo lời kể của ông Trump, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đánh giá rất cao năng lực của vị tỷ phú công nghệ.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố không phản đối khả năng ông Huang trở lại vị trí CEO Nvidia.

Tổng thống Mỹ cho rằng cựu lãnh đạo tập đoàn đã rút ra một bài học lớn từ sự việc và vẫn là nhân vật có năng lực đặc biệt trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Tuy nhiên, quan điểm của Nhà Trắng không đồng nhất với quyết định của hội đồng quản trị Nvidia.

Chủ tịch Harvey Jones cho biết hội đồng đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông Huang và không có ý định bổ nhiệm lại ông vào vị trí CEO.

Nvidia hiện tìm kiếm đơn vị tư vấn tuyển dụng cấp cao để hỗ trợ lựa chọn người kế nhiệm, nhưng chưa chính thức tiếp cận ứng viên nào.

Jensen Huang đã điều hành Nvidia gần 3 thập niên, trực tiếp định hướng phát triển công nghệ, các khoản đầu tư lớn và chiến lược kinh doanh của tập đoàn. D

ưới sự lãnh đạo của ông, Nvidia trở thành một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất trong cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo, nhờ nhu cầu tăng mạnh đối với các dòng chip xử lý đồ họa và bộ tăng tốc AI.

Thông tin về việc ông Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với nữ doanh nhân Alice Huang đã gây xáo trộn tại tập đoàn.

Hội đồng quản trị Nvidia mở cuộc điều tra nội bộ, nhưng cho biết không phát hiện dấu hiệu bí mật doanh nghiệp hoặc an ninh quốc gia bị xâm phạm.

Sự việc cũng tạo ra làn sóng ủng hộ ông Huang trong giới công nghệ Mỹ. Tỷ phú Elon Musk cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp khác nằm trong số hơn 158.000 người ký thư ngỏ kêu gọi phục chức cho ông.

Ông Musk tuyên bố sẵn sàng tuyển dụng Jensen Huang nếu Nvidia không tiếp tục sử dụng năng lực của vị tỷ phú này.

Trong khi đó, theo tuyên bố của các chủ tịch ủy ban liên quan thuộc Quốc hội Mỹ, cựu CEO Nvidia sẽ ra điều trần vào ngày 1/12. Diễn biến này khiến tương lai của một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất ngành công nghiệp AI tiếp tục thu hút sự chú ý.