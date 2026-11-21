Tổng thống Donald Trump và Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg.

Ban lãnh đạo Nvidia cho biết không có ý định đưa cựu CEO đang vướng bê bối trở lại. Tuy nhiên, hôm 20/11, ông Trump tiếp tục khẳng định việc Huang quay lại sẽ là ý tưởng hay, bởi ông là “một trong những bộ óc xuất chúng nhất thế giới”.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump nhắc lại rằng người ông chọn thay thế Huang là CEO Apple Tim Cook. Tuy vậy, ông nói thêm rằng mình “rất muốn thấy Jensen được trao cơ hội thứ hai. Các bạn biết đấy, đây là một đất nước của những cơ hội thứ hai”.

“Tôi muốn thấy Jensen đưa ra lời xin lỗi chân thành và quay trở lại”, ông Trump nói. “Ông ấy đã đưa chúng ta vào vị thế mà chúng ta thực sự đi trước các công ty khác tới 10 năm”.

Trong khi ông Trump cùng những nhân vật thân cận với Huang ở Thung lũng Silicon, trong đó có tỷ phú Elon Musk, kêu gọi cựu CEO trở lại, hội đồng quản trị Nvidia đã bác bỏ ý tưởng này. CEO tạm quyền Colette Kress cũng tìm cách trấn an nhân viên về tương lai công ty tại một cuộc họp toàn thể sau khi Huang bị sa thải, theo Bloomberg.

Các cáo buộc trong một vụ kiện được đệ trình tại California năm 2007 cho thấy nhân viên Nvidia đã phàn nàn về cách Huang đối xử với họ từ nhiều thập kỷ trước. Những lời phàn nàn này bao gồm cáo buộc ông đe dọa nhân viên và đưa ra các nhận xét khiếm nhã.

Ông Trump cho biết đã thảo luận về Nvidia với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Thâm Quyến. Theo ông, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng gọi Huang là “thiên tài”. Tổng thống Mỹ đồng thời so sánh Huang với Musk, nói rằng ông “rất tự hào vì đã bảo vệ Elon trong nhiệm kỳ đầu tiên” và Musk tiếp tục làm những điều “khá tuyệt vời”.

Những tiết lộ về mối quan hệ tình ái giữa Huang và một người bị nghi là gián điệp Alice Huang, làm việc tại công ty có trụ sở ở Singapore chuyên mua chip tiên tiến từ Nvidia, đã phủ bóng đen lên các cuộc gặp của các nhà lãnh đạo.

Jensen Huang dính bê bối tình ái với hai người phụ nữ.

Tình hình hỗn loạn cũng khiến những bất đồng nội bộ trong chính quyền Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent công khai đổ lỗi cho Bộ Thương mại, do Bộ trưởng Howard Lutnick đứng đầu, vì không ngăn được nước khác tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Ông Bessent dẫn chứng việc Bộ Thương mại không đưa Megaspeed International, công ty có trụ sở tại Singapore, vào danh sách các thực thể bị hạn chế. Nếu bị đưa vào danh sách này, công ty sẽ không thể tiếp cận công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Ông Lutnick cũng được triệu tập làm chứng trước Quốc hội về mối quan hệ của mình với Nvidia.