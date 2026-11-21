Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ, nhưng chưa đưa ra những điều khoản có thể được Washington chấp nhận. Ông Trump nhấn mạnh: “Họ muốn đạt thỏa thuận, nhưng không muốn đạt thỏa thuận mà tôi có thể chấp nhận”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Washington cần một thỏa thuận thực chất, thay vì những cam kết mà ông nhận định Iran đã đưa ra trong suốt 51 năm qua.

Đề cập đến tác động kinh tế của cuộc xung đột, ông Trump thừa nhận tình hình tại Iran đã góp phần đẩy giá cả ở Mỹ tăng cao, đặc biệt là giá năng lượng. Tuy nhiên, ông cho biết giá xăng tại Mỹ đã giảm khoảng 60 xu/gallon trong vòng một tháng và dự kiến tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể ông Trump, đã gặp Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Berlin (Đức) ngày 19/11. Theo trang tin Axios của Mỹ, cuộc gặp tập trung thảo luận các hoạt động trung gian của Qatar nhằm thúc đẩy thỏa thuận giữa Washington và Tehran. Qatar đã tiến hành các nỗ lực ngoại giao trong nhiều tuần qua, trong đó Thủ tướng nước này từng thăm Mỹ và gặp Tổng thống Trump cùng Phó Tổng thống JD Vance ngày 9/11.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 20/11 khẳng định Tehran đang nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu dầu và đàm phán, đồng thời cho rằng cần phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ để khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu. Washington áp đặt lệnh phong tỏa này ngày 13/4, sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz từ ngày 2/3.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc Tehran phát triển vũ khí hóa học và sinh học, cho rằng những thông tin này không có căn cứ. Ông đồng thời nhắc lại sự kiện Iraq năm 2003, khi Mỹ viện dẫn cáo buộc Baghdad sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt để phát động chiến tranh, đồng thời cảnh báo cộng đồng quốc tế cần rút kinh nghiệm từ sự kiện này.

Những diễn biến trên cho thấy Mỹ và Iran vẫn chưa thu hẹp được bất đồng về các điều kiện đàm phán, trong khi Qatar tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột.