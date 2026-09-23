Ông Trump hy vọng đạt được thỏa thuận với Iran trước khi 'quá muộn'

Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Trump nói phải quyết định liệu có đạt được thỏa thuận với Iran hay không. “Hy vọng họ sẽ nhanh chóng làm điều đúng đắn trước khi quá muộn. Các bạn biết đấy, sẽ có lúc mọi chuyện trở nên quá muộn”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng Washington đang hoàn toàn cô lập và gây sức ép với Iran về tài chính và kinh tế. Cuối tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố “Operation Economic Outcast”, một chiến dịch cô lập nhằm vào Iran và các quốc gia ủng hộ nước này. Các biện pháp được triển khai nhằm ngăn chặn mọi nguồn thu tiềm năng cho Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump cũng cho biết xung đột với Iran có thể kết thúc trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11.

Mỹ sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11. Theo các nhà phân tích, đảng Cộng hòa có nguy cơ mất quyền kiểm soát Hạ viện vào tay đảng Dân chủ. Các chuyên gia cho rằng khả năng đảng Cộng hòa mất thế đa số tại Quốc hội có liên quan đến mức độ ủng hộ chính quyền suy giảm trong bối cảnh chiến dịch quân sự chống Iran, cũng như giá cả gia tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng “đang có rất nhiều động lực để đạt được một thỏa thuận” với Iran. Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc gặp kéo dài ba giờ với các bên trung gian bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. The New York Times dẫn lời các quan chức Iran cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gặp các đặc phái viên Mỹ.

Ông Araghchi nêu các điều kiện của Tehran để mở cửa eo biển Hormuz. Các nhà đàm phán Iran yêu cầu dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân, thanh toán toàn bộ các tài sản bị phong tỏa và chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận.

Iran dự định tạm giữ các tàu vi phạm quy định khi quá cảnh qua eo biển Hormuz cho đến khi các tàu này nộp khoản tiền phạt tương đương 20% giá trị hàng hóa trên tàu, Hassan Ghashghavi, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, cho biết thêm.

Giữa tháng 9, Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) cho biết Iran đã mở rộng danh sách các tàu có thể phải chịu các biện pháp hạn chế tại eo biển Hormuz lên 77 tàu.