Financial Times ngày 20-11 dẫn 4 nguồn tin cho biết, chính quyền Mỹ đã thông báo với quan chức Ukraine và châu Âu về mong muốn đạt thỏa thuận Nga - Ukraine trước đầu tháng 1-2027.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo tại khuôn viên Nhà Trắng ngày 20-11, ngay sau khi trở về từ chuyến công tác Trung Quốc. Ảnh: AFP

Theo đó, 2 đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tiếp tục tiến hành các cuộc tiếp xúc với đại diện Nga, Ukraine và châu Âu tại Moscow, Dublin và Berlin nhằm thúc đẩy tiến trình này.

Thời hạn nói trên được cho là gắn với những thay đổi về tương quan chính trị tại Mỹ. Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả 2 viện Quốc hội và sẽ chính thức tiếp quản vào tháng 1-2027.

Sau thời điểm trên, phe Dân chủ dự kiến thúc đẩy tăng viện trợ cho Ukraine, đồng thời gia tăng sức ép trừng phạt Nga và giám sát chính sách đối ngoại của chính quyền Trump.

Tuy nhiên, việc Washington thúc giục đạt thỏa thuận trong thời gian ngắn khiến Kiev và các đồng minh châu Âu lo ngại Ukraine có thể phải chấp nhận những nhượng bộ bất lợi.

Trong khi Mỹ muốn đẩy nhanh tiến trình, Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng thỏa hiệp nhanh chóng.

Những bất đồng lớn nhất hiện nay liên quan đến lãnh thổ, quy chế an ninh và năng lực quân sự của Ukraine.

Moscow yêu cầu Kiev nhượng các vùng lãnh thổ còn lại tại Donbas, từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO, thu hẹp quy mô quân đội và thay đổi một số sắp xếp an ninh tại châu Âu.

Ngày 19-11, tại cuộc họp ở Berlin, ông Jared Kushner cho biết Tổng thống Trump sẵn sàng xem xét cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 NATO, trong đó một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên được xem là hành động chống lại toàn liên minh.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cam kết này phải phù hợp với lợi ích của Mỹ và nằm trong một khuôn khổ an ninh rộng hơn.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 20-11 tiếp tục bác bỏ khả năng Ukraine được hưởng cơ chế bảo đảm an ninh mang tính tương đương tư cách thành viên NATO.

Cũng tại cuộc họp này, các nhà lãnh đạo châu Âu tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải tham gia vào tiến trình đàm phán, bảo đảm mọi thỏa thuận liên quan đến Ukraine phải có sự tham vấn của Kiev và các đối tác châu Âu.