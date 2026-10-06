Ông Trump hối thúc cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa đi bỏ phiếu

Phát biểu trước đông đảo người ủng hộ ngày 5/10, ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đối với chương trình nghị sự của chính quyền hiện nay. Tổng thống Mỹ cho rằng kết quả bầu cử sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp tục triển khai những chính sách mà ông đang theo đuổi.

Ông Trump kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu, cho dù bằng hình thức bỏ phiếu sớm hay trực tiếp vào ngày bầu cử. Ông cho rằng những người ủng hộ cần duy trì mức độ tham gia cao ngay cả khi ông không trực tiếp có tên trên lá phiếu. Ông nói: “Tôi sẽ đề nghị các bạn hãy coi như tôi có tên trên lá phiếu”, đồng thời thúc giục cử tri hành động như thể cuộc bầu cử lần này cũng là một cuộc bỏ phiếu trực tiếp dành cho ông.

Theo Tổng thống Mỹ, khi ông trực tiếp tranh cử, số lượng người đi bỏ phiếu thường cao hơn đáng kể. Vì vậy, ông kêu gọi những người ủng hộ không coi nhẹ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và cần tham gia bỏ phiếu để bảo đảm các chính sách của chính quyền tiếp tục được thực hiện.

Ông Trump cũng cảnh báo một số chính sách mà ông cho rằng đã mang lại kết quả tích cực có thể bị thay đổi nếu đảng Cộng hòa mất lợi thế tại Quốc hội. Ông đề cập các chính sách cắt giảm thuế, kiểm soát biên giới và những vấn đề mà ông cho là đã được chính quyền xử lý trong thời gian qua.

Tổng thống Mỹ cho rằng nếu đảng Cộng hòa để mất một số vị trí trong các cuộc bầu cử sắp tới, những thành quả nói trên có thể bị đảo ngược. Ông cảnh báo người dân có thể phải đối mặt với mức thuế cao hơn và những khó khăn kinh tế nếu các chính sách hiện nay bị thay đổi.

Ông Trump cũng đề cập đến hình thức bỏ phiếu sớm, cho biết hoạt động bỏ phiếu trước ngày bầu cử đã bắt đầu tại một số địa phương. Ông kêu gọi cử tri lựa chọn hình thức bỏ phiếu phù hợp và nhấn mạnh điều quan trọng là họ cần tham gia cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ dự kiến diễn ra ngày 3/11. Đây là cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng đối với cán cân quyền lực tại Quốc hội, khi toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và khoảng một phần ba số ghế tại Thượng viện được đưa ra bầu lại. Kết quả sẽ ảnh hưởng đến khả năng chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy chương trình nghị sự trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các đảng tại Mỹ đang tăng cường vận động cử tri trước ngày bầu cử và tỉ lệ cử tri ủng hộ ông vẫn ở mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị - 32%, ngang với kỳ khảo sát tháng 9.