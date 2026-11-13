Ông Trump hoãn tấn công Iran, IRGC tiếp tục không kích

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hoãn các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran theo đề nghị của các đồng minh vùng Vịnh, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố Washington sẵn sàng tiếp tục tiến hành các đòn không kích nhằm vào Tehran.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nhắm mục tiêu vào hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain. Tehran cho biết đây là hành động đáp trả vụ tấn công nhằm vào tháp viễn thông ở thành phố Sirik hôm thứ Năm (12/11).

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Phó Tư lệnh IRGC, Thiếu tướng Mostafa Izadi, tuyên bố “huyền thoại về việc các căn cứ quân sự Mỹ bảo đảm an ninh đã chấm dứt”. Trong suốt cuộc xung đột, Iran liên tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Mỹ đặt tại các quốc gia vùng Vịnh, đôi khi mở rộng các cuộc tấn công sang hạ tầng năng lượng và những công trình trọng yếu khác.

Phó Tư lệnh IRGC cũng khẳng định lực lượng vũ trang Iran sẽ đối phó với các mối đe dọa “ở mọi cấp độ, không bị giới hạn bởi yếu tố địa lý”. Ông Izadi được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh IRGC vào tháng 8/2026. Trước đó, ông giữ chức Tư lệnh Lục quân Iran.

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết thêm một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) phát nổ sau khi va phải thủy lôi ở phía đông eo biển Hormuz. Hải quân này nhắc lại cảnh báo về việc sử dụng tuyến đường phía nam mà họ cho là nguy hiểm và trái phép.

Theo một tuyên bố từ văn phòng quan hệ công chúng của Hải quân IRGC, con tàu phát nổ đã cố gắng đi qua tuyến đường này bất chấp những cảnh báo nhiều lần, dẫn đến việc va phải thủy lôi và gây ra một vụ nổ lớn. Tuyên bố cho rằng con tàu đã không rút kinh nghiệm từ số phận của các tàu chở dầu đã phát nổ trước đó và đã chọn dựa vào sự bảo vệ của máy bay chiến đấu Mỹ để vượt biển.

Hải quân IRGC nói thêm rằng họ đang quản lý eo biển với “quyết tâm và kiên quyết”, cảnh báo rằng bất kỳ tàu nào vi phạm các quy định của Iran và phớt lờ các cảnh báo bằng cách đi vào các tuyến đường trái phép và nguy hiểm sẽ phải đối mặt với số phận tương tự.

Trong một diễn biến khác, lực lượng Israel tiếp tục tấn công miền nam Lebanon. Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon, pháo binh Israel đã bắn vào các thị trấn Majdal Zoun và Bayt al-Sayyad ở miền nam nước này sáng nay. Lực lượng Israel cũng sử dụng súng máy để bắn vào con đường chính dẫn đến thị trấn al-Mansouri.