Ông Trump hoãn không kích Iran sau lời kêu gọi của đồng minh

Tổng thống Mỹ cho biết sẽ tạm thời trì hoãn các cuộc không kích mới nhắm vào Iran sau khi nhận được lời kêu gọi từ các quốc gia trong khu vực. Ảnh minh hoạ Reuters.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Reuters và tại buổi họp báo sau đó ở Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh sức mạnh quân sự của Mỹ: "Mỹ đã nạp đầy đạn dược và sẵn sàng với những trang thiết bị tốt nhất từng được chế tạo, nhưng chúng tôi không nghĩ rằng có lý do gì để sử dụng đến chúng".

Ông cho biết quyết định kiềm chế này được đưa ra "theo yêu cầu từ các quốc gia láng giềng của Iran", đặc biệt nhắc tới Qatar, Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Kuwait và các nước khác – những quốc gia mong muốn Mỹ không phát động các cuộc tấn công mới.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra ngay sau cuộc gặp với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột đang được đẩy mạnh sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tuần trước.

Hơn 8 tháng kể từ khi cuộc chiến bùng phát, ông Trump đã giảm bớt khả năng chiến tranh quy mô lớn sớm tái diễn, nhưng vẫn kiên quyết không chấp nhận kế hoạch đình chiến hiện tại do Iran đề xuất. Trong khi đó, các quan chức cấp cao của Mỹ và Vùng Vịnh cũng tỏ ra hoài nghi về cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình trong tương lai gần.

Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, ông Al-Thani, đã tới gặp Tổng thống Trump ngay sau chuyến thăm Tehran hồi tuần trước. Nhà lãnh đạo Qatar đánh giá các cuộc thảo luận với ông Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance là rất tích cực. "Tôi biết ơn vì những cuộc thảo luận tích cực về việc tiến tới một thỏa thuận và mang lại hòa bình cho khu vực", ông Al-Thani chia sẻ trên mạng xã hội X.

Ở chiều ngược lại, giới chức Iran vẫn giữ lập trường cứng rắn. Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, ông Mohsen Rezaei, tuyên bố trên nền tảng X rằng Mỹ nên "ngừng ngụy tạo những tin giả về các cuộc đàm phán tưởng tượng" và đã đến lúc "phải đầu hàng trước 7 điều kiện mà Iran đã nhiều lần đặt ra".

Theo đề xuất chấm dứt chiến tranh của Iran, Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của nước này, gỡ bỏ một số lệnh trừng phạt và ngừng ném bom. Đổi lại, Tehran sẽ dừng phong tỏa eo biển Hormuz, sau đó mới tiến hành các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân và các lệnh trừng phạt khác.

Washington đã nhiều lần bác bỏ kế hoạch này. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 8/11 gọi các điều kiện của Tehran là "thái quá, nực cười và hoàn toàn thiếu thực tế". Phản pháo lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 9/11 đã lên tiếng bảo vệ đề xuất này, khẳng định đây là "lời đề nghị hợp lý nhất trên bàn đàm phán".