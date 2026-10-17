Ông Trump hoãn áp biện pháp trừng phạt Nga vì lợi ích quốc gia Mỹ

Trong sắc lệnh hành pháp được Nhà Trắng công bố ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã quyết định tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga theo “Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran Lindsey O. Graham năm 2026”.

“Tôi đã trình Quốc hội văn bản xác nhận rằng việc ban hành quyết định miễn áp dụng như vậy vào thời điểm này là vì lợi ích quốc gia của Mỹ,” ông Trump nêu trong sắc lệnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Được đặt theo tên cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người qua đời hồi tháng 7, đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 8 và được ông Trump ký ban hành ngày 18/9. Văn bản này quy định các biện pháp trừng phạt liên quan đến Nga và Iran, trong đó có việc áp đặt hạn chế đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài và tăng thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ Nga cùng một số quốc gia khác.

Cụ thể, đạo luật cho phép Mỹ áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 5 quốc gia mua nhiều dầu thô hoặc khí đốt của Nga nhất. Biện pháp này có thể được triển khai trong vòng 30 ngày, đồng thời áp dụng đối với các quốc gia cố ý mua dầu mỏ hoặc khí đốt của Nga sau thời hạn 30 ngày kể từ khi luật được ban hành, cũng như những nước thuộc nhóm 5 quốc gia hàng đầu giúp Moscow né tránh các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, đạo luật cũng trao cho Tổng thống Mỹ quyền miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt, hạn chế và thuế quan nói trên. Để thực hiện quyền này, tổng thống phải gửi văn bản xác nhận lên Quốc hội rằng quyết định miễn trừ phục vụ lợi ích quốc gia, kèm theo báo cáo giải thích cơ sở của quyết định.

Theo AFP, việc ông Trump quyết định miễn áp dụng các biện pháp trên diễn ra chỉ vài ngày trước thời điểm chúng dự kiến có hiệu lực. Nhà Trắng chưa đưa ra lời giải thích cụ thể về cơ sở để xác định việc tạm hoãn các biện pháp trừng phạt Nga vào thời điểm này là vì lợi ích quốc gia của Mỹ.

Động thái hoãn gói trừng phạt được đưa ra chỉ vài ngày trước khi các biện pháp trừng phạt dự kiến có hiệu lực theo đạo luật mà ông Trump ký ban hành. Nhà Trắng chưa giải thích cụ thể vì sao việc tạm hoãn các biện pháp trừng phạt Nga lại phục vụ lợi ích quốc gia.

Quyết định cũng được đưa ra khoảng một tuần sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc mua dầu diesel của Nga, nhằm góp phần kéo giảm giá năng lượng toàn cầu.

Theo thông tin do ông Trump công bố, Nga sẽ cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong đợt kế tiếp. Nga cũng dự kiến giao thêm 3 triệu tấn trong thời gian ngắn sau đó.