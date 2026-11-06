Ông Trump hé lộ khả năng đạt thỏa thuận Nga-Ukraine “lớn và tốt đẹp”

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã gặp Đặc phái viên Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm. (Ảnh tư liệu, ngày 17/8/2026: CNP/AdMedia/picture alliance)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/11 cho biết đang xúc tiến một thỏa thuận “rất lớn” với Nga nhằm chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.

Ông đưa ra phát biểu sau cuộc gặp không có trong lịch trình với Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, tại Nhà Trắng.

Ông Trump nói gì?

Trả lời phóng viên sau đó, Tổng thống Mỹ cho rằng cuộc chiến Nga-Ukraine sắp được giải quyết và việc chấm dứt xung đột có thể cần sự tham gia của “toàn châu Âu”.

“Tôi không thể nói với các bạn mình đã thảo luận những gì. Nhưng tôi có thể nói rằng sẽ có một thỏa thuận, một thỏa thuận lớn”, ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục.

“Đó sẽ là thỏa thuận rất lớn. Thỏa thuận sẽ liên quan đến nhiều bên hơn cả Ukraine, thậm chí tôi có thể nói là có thể liên quan đến toàn châu Âu. Đó sẽ là một thỏa thuận lớn và tốt đẹp, mọi người sẽ rất hài lòng”, ông nói.

Ông Trump cho biết chưa gặp các quan chức Ukraine cũng có mặt tại Nhà Trắng hôm 5/11.

Trong khi đó, con rể ông Trump - Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết Mỹ, NATO và các đối tác châu Âu đã có các cuộc thảo luận “hiệu quả và thực chất” về giải quyết chiến tranh tại Ukraine trong ngày 5/11.

“Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết các quan ngại về an ninh của tất cả các bên thông qua những thỏa thuận thiết thực, được các bên nhất trí, nhằm giảm nguy cơ xung đột trong tương lai”, ông Kushner viết trên mạng xã hội X, trước các cuộc thảo luận giữa Kyiv và Moskva dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi vào tuần tới.

Trước khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump cũng nhiều lần hứa hẹn xung đột sắp kết thúc. Đáng chú ý, ông từng tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh chỉ trong một ngày sau khi nhậm chức tổng thống.

Ukraine và Nga ghi nhận vai trò của bà Melania Trump trong thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky

Các phái đoàn Nga và Ukraine có mặt tại Nhà Trắng hôm 5/11 trong sự kiện vinh danh vai trò của Đệ nhất phu nhân Melania Trump trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn gần đây tại thành phố Oleshky, nơi bị tàn phá bởi chiến tranh.

Được mời phát biểu tại sự kiện, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cảm ơn bà Melania Trump vì “vai trò nhân đạo nổi bật” trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 ngày.

Ông Dmitriev cho biết Tổng thống Putin đã trực tiếp chỉ đạo một số công việc trong khuôn khổ chiến dịch và gửi lời cảm ơn tới bà Melania Trump.

Ông Davyd Arakhamia, người đứng đầu đảng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Quốc hội, và ông Dmytro Lubinets, Thanh tra nhân quyền Ukraine, cũng phát biểu tại sự kiện.

Ông Arakhamia nói với Đệ nhất phu nhân Mỹ rằng bà đã “làm một công việc tuyệt vời” và khuyến khích bà tiếp tục hỗ trợ người dân Ukraine.

“Chúng tôi chắc chắn mong bà tiếp tục, tìm thêm những sứ mệnh mới và nỗ lực giảm leo thang nhiều nhất có thể”, ông Arakhamia nói.

Theo DW